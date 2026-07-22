Durante este miércoles y próximo jueves, jóvenes y aficionados podrán participar de jornadas recreativas con competencias de fútbol, básquet y vóley en el Polideportivo Ernesto «Finito» Gehrmann.

La Municipalidad de Posadas continúa promoviendo el deporte y la vida saludable a través de una nueva edición de los Juegos Deportivos, que se desarrollarán durante dos jornadas consecutivas en el «Finito» Gehrmann.

Las actividades tendrán lugar el miércoles y jueves, en el horario de 14 a 20 h, reuniendo a participantes de distintas edades en competencias y encuentros recreativos de fútbol, básquet y vóley.

La propuesta busca fortalecer los espacios de integración, fomentar la práctica deportiva y generar ámbitos de encuentro donde el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo sean protagonistas.

Desde el Municipio destacaron que estas jornadas forman parte de las políticas públicas orientadas a promover hábitos saludables, incentivar la participación comunitaria y brindar oportunidades para que niños, adolescentes y jóvenes disfruten del deporte en instalaciones municipales de calidad.