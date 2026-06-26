El tiempo se mantendrá estable el viernes en Misiones, con ascenso gradual de las temperaturas y cielo mayormente despejado. El sábado, en cambio, se prevé un cambio de condiciones con aumento de la nubosidad y posibles lluvias hacia la tarde-noche.

Misiones atravesará un fin de semana con condiciones meteorológicas variables, según el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana. El viernes se mantendrá el buen tiempo, mientras que el sábado se anticipa un progresivo aumento de la inestabilidad.

Para este viernes 26, se espera la continuidad de un sistema de alta presión que garantizará estabilidad atmosférica en todo el territorio provincial. El cielo se presentará mayormente despejado durante gran parte de la jornada, con una tendencia a mayor nubosidad hacia la tarde.

Las temperaturas irán en ascenso tras una mañana fría, generando un ambiente más templado durante la tarde. La máxima provincial se ubicará en torno a los 20°C en la zona norte, mientras que la mínima descenderá hasta los 4°C en el sur misionero.

En cuanto a las condiciones generales, no se prevén precipitaciones para el viernes, con una probabilidad muy baja de ocurrencia. Sin embargo, se anticipa la presencia de nieblas y neblinas en distintos puntos de la provincia durante las primeras horas del día.

Los vientos se mantendrán suaves a leves, predominando del sector este y noreste, con algunas ráfagas ocasionales. La calidad del aire será buena, lo que contribuirá a una jornada estable y sin sobresaltos meteorológicos.

Para el sábado 27, el escenario comenzará a cambiar de manera gradual con el ingreso de un sistema de baja presión. Este fenómeno favorecerá un aumento de la nubosidad y el desarrollo de inestabilidad hacia la tarde-noche.

Durante la primera parte del día, el tiempo se mantendrá relativamente estable, aunque con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso. Hacia el final de la jornada, se prevén lluvias leves y dispersas en distintos puntos de la provincia.

Las temperaturas máximas alcanzarían los 23°C en el norte, mientras que las mínimas rondarían los 7°C en el sur. De esta manera, el fin de semana comenzará con buen tiempo, pero con un cambio progresivo que podría dejar precipitaciones hacia el sábado por la noche.