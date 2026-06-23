El programa municipal promueve la recolección y tratamiento adecuado de cubiertas fuera de uso, evitando la formación de focos contaminantes y potenciales criaderos de mosquitos
La Municipalidad de Posadas mantiene vigente el sistema de recolección y disposición responsable de neumáticos en desuso, una iniciativa orientada a preservar el ambiente y fortalecer las acciones de prevención sanitaria en la ciudad.
-Lunes 22
-Martes 23
Turno mañana: CH 32-33
Turno tarde: Villa Cabello / Riberas del Paraná
-Miércoles 24
Turno mañana: Miguel Lanus
Turno tarde: Itaembé Miní Este
-Jueves 25
Turno mañana: Santa Rita
Turno tarde: Itaembé Guazú
-Viernes 26
Turno mañana: Itaembé Miní Oeste
Turno tarde: Dolores Sur