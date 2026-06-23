Un operativo provincial con bloqueo de rutas y rastrillajes rurales permitió ubicar un vehículo robado en Bonpland, hallado abandonado en zona de chacras de Campo Viera.

La investigación inició el pasado 19 de junio, cuando el vehículo había sido robado del garaje de una vivienda perteneciente en la localidad de Bonpland, durante horas de la madrugada, en momentos en que el propietario no se encontraba en el domicilio.

A partir de la denuncia, se implementó un operativo provincial con bloqueo de rutas en distintos puntos estratégicos de la región, con el objetivo de localizar el rodado sustraído y prevenir su traslado hacia otras jurisdicciones.

Ya esta tarde, alrededor de las 18:30 horas, los investigadores detectaron la presencia de un vehículo abandonado entre plantaciones de yerba mate, en un sector comprendido entre la Ruta Nacional N° 14 y la Ruta Provincial N° 6, jurisdicción de Campo Viera.

El vehículo fue hallado en buen estado general, sin daños visibles en su estructura, y el lugar fue preservado para la intervención de la Policía Científica de la Unidad Regional II Oberá, a fin de realizar las pericias correspondientes.