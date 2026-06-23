La atención veterinaria primaria, vacunación antirrábica y turnos para esterilizaciones forman parte de las prestaciones que el organismo municipal brinda de manera descentralizada.
El IMuSA acerca servicios gratuitos de salud animal
Con el propósito de promover la tenencia responsable y garantizar el bienestar animal, el Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMuSA) continúa llevando adelante operativos en distintos puntos de Posadas, acercando servicios esenciales a las familias.
Durante las jornadas, vecinos pueden acceder a consultas veterinarias, vacunación antirrábica, desparasitación y asesoramiento sobre cuidados básicos para perros y gatos.
Lunes 22
-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h
Bº CONGRESO, CALLE 138 Y LUZURIAGA
Martes 23
-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h
EL REFUGIO DE ANIMALES
-OPERATIVO VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. 08 a 11 h
CH 141,CALLE 141 A 1 CUADRA DE VIVANCO, CANCHA
Miércoles 24
-OPERATIVO INTEGRAL, Q.M. Y VAC. ANT. 08 a 11 h
Bº COLONIA AEROPARQUE, ESCUELA PROV. 484, CALLE 62 Y 239
Jueves 25
-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h
Bº SAN ISIDRO, MZ 58, CASA 37
-OPERATIVO VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. 08 a 11 h
Bº RINCON DEL SUR, ITAEMBÉ MINÍ, CALLE 125, CASA 9427
Viernes 26
-OPERATIVO INTEGRAL, Q.M. Y VAC. ANT. 09 h
Bº LOS LAPACHITOS, CALLE 150 Y 75A