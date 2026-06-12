La investigación permitió desarticular una banda que operaba en Puerto Iguazú y que estaría vinculada a robos y a la comercialización de estupefacientes. Tres hombres fueron detenidos durante dos allanamientos simultáneos, donde además se recuperaron bienes sustraídos y se secuestraron más de 70 dosis de cocaína tipo “pedra”.

La pesquisa fue llevada adelante por efectivos de la Unidad Regional V y se centró en varios delitos contra la propiedad registrados durante las últimas semanas. Entre ellos se encontraba el robo a una vinoteca ubicada sobre la calle Primero de Mayo, donde sustrajeron equipos electrónicos, herramientas y mercaderías tras ingresar por la fuerza al local.

A partir del análisis de registros fílmicos, testimonios y otras tareas investigativas, los agentes lograron identificar dos inmuebles ubicados en el barrio Villa Tacuara que serían utilizados por los sospechosos. Con las órdenes judiciales correspondientes, este jueves en horas del mediodía se realizaron dos allanamientos simultáneos en el mencionado barrio.

Durante los procedimientos fueron detenidos Mario Rafael S.(25), Sergio Javier R. (34) y Facundo Gabriel G. (27), quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar el grado de participación de cada uno en los distintos hechos investigados.

En uno de los inmuebles allanados, los investigadores hallaron un punto de comercialización de estupefacientes, donde secuestraron 159 gramos de cocaína tipo “pedra”, 71 envoltorios de la misma sustancia listos para su distribución, una balanza de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Además, se recuperaron numerosos objetos denunciados como robados, entre ellos un amplificador y otros equipos de sonido y multimedia sustraídos durante la madrugada de este jueves de una iglesia ubicada en el mismo barrio donde se realizaron los allanamientos.

Los pesquisas no descartan que los detenidos integraran una estructura delictiva vinculada tanto a delitos contra la propiedad como a la comercialización de estupefacientes, por lo que continúan las tareas para determinar la posible conexión con otros hechos denunciados recientemente en Puerto Iguazú.

Los detenidos, los elementos recuperados y la droga secuestrada fueron puestos a disposición de la Justicia penal y federal, mientras prosigue la investigación para establecer el alcance de las actividades desarrolladas por el grupo.