Durante una nueva edición de “La Previa”, el mentor de Encuentro Misionero adelantó que la próxima semana tomará estado parlamentario el proyecto que reformará el Código Procesal Penal de Misiones, incorporando el sistema acusatorio y fortaleciendo la oralidad en los procesos judiciales.

Carlos Rovira sumó un nuevo anuncio durante el encuentro político de “La Previa” al anticipar que la Cámara de Representantes avanzará en una profunda reforma orientada a modernizar el sistema penal y agilizar la resolución de las causas.

Según explicó, la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto que se viene desarrollando desde hace tiempo entre el Poder Legislativo y distintos actores del ámbito judicial, con el objetivo de construir herramientas legales que permitan mejorar el funcionamiento de la Justicia.

“Hace tiempo venimos trabajando en una think tank con el Poder Judicial, con la facultad que tiene el Legislativo de sancionar leyes con una visión que asegure una mejor Justicia”, señaló Rovira ante los presentes.

En ese marco, anunció que la próxima semana tomará estado parlamentario el proyecto de ley que reformará el Código Procesal Penal de Misiones para orientarlo hacia un modelo acusatorio, incorporando además una mayor participación de la oralidad en los procedimientos.https://www.canal12misiones.com/justicia/legislatura-designaciones-sistema-judicial/embed#?secret=2cBxrlbKWo#?secret=hoGfJo0aFE

El dirigente explicó que la transformación apunta a modificar la lógica actual de los procesos penales, promoviendo mecanismos más ágiles, transparentes y accesibles para los ciudadanos.

“Incorporar el sistema oral. La semana que viene toma estado parlamentario la ley que reforma el Código Procesal Penal orientándolo al proceso acusatorio. Una Justicia más rápida, más transparente, en donde se invierte todo el proceso”, afirmó.

La propuesta se suma a otros anuncios realizados en las últimas semanas vinculados a reformas institucionales impulsadas desde Encuentro Misionero, entre ellas la reforma política, la implementación de Ficha Limpia y los límites a las reelecciones de intendentes, en una agenda que busca modernizar distintas áreas del Estado provincial.