El gobernador Passalacqua anunció una reorganización de la estructura estatal de cara a la elaboración del Presupuesto 2027. La medida apunta a optimizar recursos, eliminar superposiciones y consolidar un Estado más eficiente, austero y cercano a la ciudadanía.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció este jueves a través de sus redes sociales, una reorganización de la estructura del Estado provincial que contempla la reducción de ministerios y la reestructuración de áreas de gobierno. “Instruí al Ministerio de Hacienda para que, a través de la Dirección de Presupuesto, avance en la reestructuración y reorganización de los ministerios y áreas de Gobierno de cara al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio del 2027“, precisó el mandatario.

La medida tiene como objetivos centrales la optimización de los recursos públicos, la eliminación de superposiciones entre áreas y la consolidación de un Estado con mayor eficiencia y austeridad. “Tenemos la responsabilidad de consolidar un Estado cada vez más cercano, austero y eficiente, que optimice los recursos públicos, eliminando superposiciones y garantice un mejor servicio a la gente“, manifestó el mandatario.

La reorganización estructural anunciada por el gobernador se orienta a un rediseño del aparato estatal misionero con eje en la prestación de servicios a la ciudadanía. El Presupuesto General 2027 será el instrumento formal a través del cual la nueva configuración de ministerios y áreas de gobierno tome forma definitiva.