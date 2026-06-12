Cada 12 de junio, Misiones conmemora el Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), una fecha emblemática que destaca el compromiso con la conservación de su invaluable patrimonio natural.

Misiones fortalece su presencia como un referente mundial en materia de protección ambiental gracias a las políticas de conservación que impulsa el Gobierno provincial. Las iniciativas tienen como objetivo preservar la biodiversidad, proteger los recursos naturales y promover un modelo de desarrollo sostenible que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Cabe recordar que este viernes 12 de junio se conmemora el Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas con más de 100 unidades de conservación y el fortalecimiento de políticas ambientales. La celebración tiene su origen en la presentación internacional del Proyecto de Reserva de Biosfera Yabotí, realizada el 12 de junio de 1996 durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Dicho proyecto, posteriormente reconocido por el programa MAB (El Hombre y la Biosfera) de la UNESCO, otorgó la categoría internacional a uno de sus espacios protegidos más importantes.

Desde aquel momento histórico, Misiones logró consolidarse como un referente en materia de políticas de conservación a nivel mundial. El crecimiento sostenido del sistema de Áreas Naturales Protegidas en su territorio es el resultado de una política pública constante, impulsada por la labor de legisladores provinciales y la sanción de diversas leyes que permitieron ampliar y fortalecer la red de áreas protegidas a lo largo de los años.

La visión de Misiones para la protección del medio ambiente

Con una superficie total de 2.980.100 hectáreas, Misiones posee 1.612.558 hectáreas de bosques nativos, lo que representa aproximadamente el 54% de su territorio, de las cuales más de 500.000 hectáreas están protegidas. Este dato refleja el firme compromiso de la provincia con la preservación de la naturaleza en un contexto global complejo para el resguardo de la biodiversidad, según recordó el Ministerio de Ecología provincial.

De ese modo, la tierra colorada, a pesar de ser una de las provincias más pequeñas de Argentina en extensión territorial, alberga una inmensa riqueza de biodiversidad. En sus áreas naturales protegidas subsiste uno de los últimos remanentes de la Selva Paranaense. Se trata de un ecosistema de altísimo valor ecológico que brinda servicios ambientales esenciales como la regulación del clima, protección de cuencas hídricas, mantenimiento de la fertilidad de los suelos y hábitat para miles de especies de flora y fauna.

Cabe recordar que las áreas naturales protegidas de Misiones no solo resguardan una extraordinaria diversidad biológica, sino que también representan un legado invaluable para las generaciones futuras. Así, la protección del patrimonio natural constituye una inversión estratégica para el futuro de la región.

Además, de esta forma Misiones continúa siendo un ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones privadas y la sociedad puede garantizar la conservación de los recursos naturales y promover un modelo de desarrollo sostenible que priorice el bienestar ambiental como pilar fundamental.