El plantel de la Selección argentina llegó a Atlanta tras un retraso en su vuelo desde Miami, provocado por intensas lluvias y tormentas eléctricas en la ciudad. Este imprevisto podría modificar el cronograma de entrenamientos del equipo, que se prepara para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina ya se encuentra en Atlanta, donde este martes enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo superó un contratiempo en su viaje desde Miami debido a las malas condiciones climáticas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el vuelo que debía trasladar al plantel, dirigido por Lionel Scaloni, tenía previsto partir a las 20:15 (hora argentina). Sin embargo, la aeronave sufrió una demora de más de 15 minutos porque Atlanta estaba afectada por una lluvia torrencial y tormenta eléctrica.

El viaje, programado para una duración aproximada de una hora y 40 minutos, finalmente salió más tarde de lo indicado y esto alteró parcialmente el cronograma previsto por la delegación argentina. Una vez que el avión aterrizó en el aeropuerto de Atlanta, los jugadores se trasladaron hacia el hotel de concentración, ubicado a media hora de distancia. De esta manera, el arribo al lugar se produjo cerca de la medianoche de Argentina.

Agenda modificada

Este imprevisto podría modificar los planes del cuerpo técnico, que tenía previsto realizar el entrenamiento del lunes por la mañana, desde las 11:30. Scaloni podría evaluar un cambio de horario para darle mayor descanso al plantel después del viaje.

Por el momento, no hubo ninguna modificación oficial en la agenda y se mantiene la tradicional conferencia de prensa previa al partido, que se desarrollará desde las 17:30 con la presencia del entrenador argentino.

La Selección argentina enfrentará a Egipto este martes, desde las 13:00 de Argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El objetivo del equipo es clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Mundo.