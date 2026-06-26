Ayer, en el Ecoparque Municipal Lago Múnz, dimos el primer paso de este gran proyecto que busca construir una red comunitaria de biodiversidad urbana, conectando patios, jardines, escuelas, plazas y veredas a través de árboles nativos, flores y especies que beneficien a nuestra fauna.

Durante la jornada se realizó una charla introductoria sobre árboles frutales nativos para el arbolado urbano, plantas para polinizadores y el correcto atado de orquídeas, finalizando con una plantación colectiva en el lago.

YVATY, que en guaraní significa “territorio de frutos”, tiene como objetivo incrementar la biodiversidad urbana, embellecer la ciudad, favorecer la presencia de aves y polinizadores, recuperar especies nativas y generar conciencia ambiental a través de la participación de toda la comunidad.

Porque creemos que cada árbol suma sombra, cada flor suma vida y cada vecino suma territorio, invitamos a todos los vecinos a sumarse a esta iniciativa para seguir construyendo una Montecarlo más verde, más biodiversa y más natural.