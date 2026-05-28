Mientras tanto, continúan las conversaciones indirectas entre EE. UU. e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz

Estados Unidos anunció este jueves un nuevo ataque contra Irán, el segundo de la semana, al que el país persa dijo haber respondido con una ofensiva contra una base aérea estadounidense.

Mientras, Israel comenzó nuevos bombardeos contra Hezbollah en el sur del Líbano, cuando se cumplen tres meses del inicio de la guerra y a pesar de que el alto el fuego acordado entre las partes sigue vigente.



También continúan las conversaciones indirectas entre EE. UU. e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético.

Hoy se reúnen en Washington el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las conversaciones, estancadas por las condiciones del dialogo.

EE. UU. ataca instalaciones militares iraníes y derriba drones

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron anoche una instalación militar del sur de Irán y derribaron cuatro drones de ataque que habían sido lanzados sobre barcos norteamericanos, según funcionarios citados por medios locales.

Los medios estatales iraníes fueron los primeros en alertar sobre tres explosiones al este de Bandar Abbas, ciudad portuaria meridional iraní cercana al estrecho de Ormuz, en la madrugada del jueves.

La operación fue reivindicada como un acto de «defensa propia», de acuerdo con la versión publicada en la prensa estadounidense.

Según un funcionario, citado por The New York Times, los drones amenazaban a las fuerzas estadounidenses en la región y a escaso tráfico marítimo comercial que transita por el estrecho, que Irán bloqueó.

Irán responde con otro ataque y avisa de que se defenderá

Horas después, la Guardia Revolucionaria iraní dijo haber lanzado un ataque contra una base aérea de Estados Unidos en respuesta a la ofensiva previa.

El cuerpo militar de élite iraní señaló en un comunicado recogido por la agencia Tasnim que, tras el ataque de EE. UU. “contra un punto cercano al aeropuerto de Bandar Abbas con proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense, origen de la agresión, fue atacada a las 4:50 (1:20 GMT)”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, calificó la acción estadounidense como una violación del alto el fuego y una “violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”.

Al mismo tiempo, Bagaei aseguró que Teherán tomará “todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional e integridad territorial de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, que establece el derecho de la legítima defensa de los estados en caso de ataques.

Trump descarta el control iraní sobre Ormuz

Antes de estos ataques, los mismos que se extendieron durante los últimos tres días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la posibilidad de cerrar un acuerdo con Irán que permita a la República Islámica ejercer control alguno sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

“Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar”, declaró durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con su gabinete este miércoles, en la Casa Blanca. EFE/EPA/ Samuel Corum

Después de que la televisión estatal iraní difundiera un preacuerdo, desmentido por la Casa Blanca, según el cual Teherán se comprometería a restablecer el tráfico en el estrecho, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, en inglés).

Washington incluyó a este organismo en la ‘Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas’ (Lista SDN), al considerar que trata de sacar provecho económico de los buques que transitan por Ormuz.