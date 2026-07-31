La Policía de Misiones solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Javier Alejandro Fenchuk, de 17 años, quien se encuentra desaparecido desde la noche del miércoles 30 de julio, cuando se retiró del domicilio de su padre, ubicado en el barrio Unido de la localidad de Cerro Azul, sin regresar hasta el momento.

La denuncia fue radicada durante la madrugada de este viernes en la Comisaría de la Mujer de Cerro Azul por la madre del adolescente, quien manifestó que desconoce su paradero.

Javier es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,80 metros de estatura, tiene cabello corto, oscuro y con rulos. Al momento de ausentarse vestía un short negro, una campera negra con capucha y calzaba crocs de color azul oscuro.

Por autorización de su madre, la Policía difundió la fotografía del menor y solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación se comunique de inmediato al 911, a la dependencia policial más cercana o a la Comisaría de la Mujer de Cerro Azul.