Este jueves, alrededor de la 1 de la madrugada, se registró un principio de incendio en una vivienda ubicada sobre la Ruta 206, en inmediaciones de Crucero del Norte, en Garupá. El inmueble, propiedad de un hombre de 54 años, sufrió daños parciales en el cielo raso de machimbre y en parte de su estructura, sin que se registraran personas lesionadas.

Los bomberos realizaron tareas de extinción y enfriamiento para evitar la reactivación del fuego, logrando controlar la situación.

Tras las pericias efectuadas, se determinó que el incendio se habría originado en el sector del baño, donde se encontraba instalada una ducha eléctrica tipo calefón con conexiones en mal estado. El recalentamiento del revestimiento y el derretimiento de material plástico del artefacto habrían provocado el inicio del fuego.

En el lugar trabajaron personal de la comisaría jurisdiccional, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes.