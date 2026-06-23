Con dos victorias en sus primeras presentaciones, el conjunto comandado por Lionel Scaloni se instaló entre los mejores 32 del torneo y comenzó a conocer su ubicación en el cuadro de eliminación directa.

La Selección Argentina derrotó categóricamente por 2-0 a Austria, con doblete de Lionel Messi en el Dallas Stadium, por la segunda fecha del grupo J. De ese modo, se metió en los 16avos. de final del Mundial 2026. Además, se aseguró el primer lugar de su zona tras el triunfo de Argelia sobre Jordania, en horas de la madrugada.

De ese modo, la Albiceleste jugaría en la siguiente instancia contra el segundo del Grupo H, en el que se encuentran España (como líder hasta el momento), Uruguay, Cabo Verde, y Arabia Saudita.

Cómo se juegan los 16vos de final del Mundial 2026

El sistema será el mismo que se utiliza habitualmente en las fases decisivas de los Mundiales. Cada partido será a eliminación directa y, en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15′ cada uno.

Si la paridad persiste tras el alargue, el ganador se definirá mediante una serie de penales.

Cuándo jugaría la Selección Argentina en el Mundial, con días y horarios

El conjunto de Lionel Scaloni ya tiene confirmado el calendario de partidos que le espera de acá a una hipotética final, siempre y cuando supere cada una de las fases. Este es el calendario con sus días y horarios:

Dieciseisavos de final: Viernes 3 de julio, a las 19 h

Octavos de final: Martes 7 de julio, a las 13 h

Cuartos de final: Sábado 11 de julio, a las 22 h

Semifinal: Miércoles 15 de julio, a las 16 h

Final: Domingo 19 de julio, a las 16 h

Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Messi en la cima de todos: con su doblete llegó a 18 goles mundialistas

En su sexto Mundial, el astro argentino anotó dos goles del encuentro ante Austria que se disputaba el lunes en el Estadio de Dallas por el Grupo J. Así, amplió a 18 su cosecha de goles desde que debutó en la competencia en la edición de 2006.

De esta forma, el argentino superó al alemán Miroslav Klose (16), dueño del récord desde el Mundial 2014.

Al mismo tiempo, Guinness World Records homologó cuatro marcas suyas: los 18 goles, los 28 partidos disputados, los 18 triunfos acumulados y los 2.489 minutos jugados en Mundiales, en una trayectoria que va de Alemania 2006 a la actual edición.