El niño presentaba dificultades para respirar y aparentes convulsiones. Los efectivos actuaron de inmediato, realizaron maniobras de primeros auxilios durante el traslado y lograron estabilizarlo hasta su ingreso al hospital. Actualmente permanece internado en observación y fuera de peligro.

La intervención ocurrió durante la noche del jueves, cerca de las 22:00 horas, en el barrio 7 Hectáreas de Garupá, luego de que una patrulla barrial fuera comisionada por el Centro Integral de Operaciones 911 para asistir una urgencia médica.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Braian L. de 27 años, completamente desesperado mientras pedía ayuda para su hijo de apenas nueve meses, quien presentaba una aparente obstrucción en las vías respiratorias y dificultades para respirar.

Ante la gravedad de la situación, los policías iniciaron de inmediato el traslado hacia el Hospital de Fátima y, durante el recorrido, realizaron maniobras de primeros auxilios para desobstruir las vías respiratorias del bebé, logrando estabilizarlo parcialmente hasta ponerlo a resguardo del personal médico.

Posteriormente, debido a la complejidad del cuadro, el niño fue derivado en ambulancia al Hospital Dr. Ramón Madariaga, donde recibió atención especializada en el sector de Pediatría. Tras las evaluaciones correspondientes, los profesionales informaron que se encuentra estable y permanece en observación para un mejor seguimiento de su evolución.