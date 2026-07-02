Una camioneta fue hallada este jueves por la mañana tras despistar sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 888, en cercanías al acceso a Camelias Golf, en jurisdicción de Campo Ramón. Al momento de la intervención policial, el conductor no se encontraba en el lugar y no se registraron personas lesionadas.

El hecho fue advertido cerca de las 7, cuando efectivos de la comisaría local constataron que una camioneta Ford Ranger había terminado sobre la banquina tras perder el control por causas que son materia de investigación.

La Policía realizó las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del siniestro e identificar al conductor del vehículo.