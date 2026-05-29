Un hombre de 38 años fue detenido en Oberá luego de ser identificado por efectivos policiales, quienes constataron que poseía un pedido activo de detención por una causa de desobediencia judicial. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de una mujer de 50 años y el acusado quedó a disposición de la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional II.

Según el informe de la Unidad Regional II, el detenido fue identificado como César Hugo D. La orden de detención vigente estaba vinculada a una causa caratulada como “Desobediencia Judicial”, tramitada bajo sumario registrado en la Comisaría de la Mujer de Oberá.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División Comando Radioeléctrico Zona Centro de la Unidad Regional II, quienes lograron localizar al hombre en inmediaciones del edificio judicial y procedieron a su inmediata aprehensión.

Posteriormente, el detenido fue examinado por el médico policial de turno y luego trasladado a la Comisaría de la Mujer UR-II, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.