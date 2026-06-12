Un incendio afectó parte de una vivienda ubicada en la chacra 193 de Posadas durante la noche del jueves. El siniestro fue controlado por bomberos y no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, las llamas se habrían iniciado a raíz de un desperfecto eléctrico en una de las habitaciones del inmueble. Tras el alerta, acudieron al lugar tres dotaciones de bomberos quienes trabajaron intensamente hasta extinguir el fuego y evitar su propagación.

Asimismo, en el lugar trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional y personal de Policía Científica, que llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Como consecuencia del hecho, se registraron solo daños materiales en la vivienda.