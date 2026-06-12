El defensor central zurdo que fue presentado recientemente en el Tottenham inglés, se sumará a la delegación albiceleste de cara al Mundial.

Marcos Senesi se sumará a la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. El técnico Lionel Scaloni eligió al defensor de 29 años este jueves para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi.

El flamante refuerzo del Tottenham inglés se incorporará a la concentración del plantel nacional en Kansas, Estados Unidos, durante las próximas horas para sumarse a la puesta a punto de cara al debut del martes 16 frente a Argelia.

Senesi, central zurdo surgido de San Lorenzo y nacido en Concordia, Entre Ríos, tuvo una gran temporada con el Bournemouth inglés y era uno de los futbolistas que habían quedado en las puertas de la convocatoria cuando se anunciaron los 26 nombres