El Millonario retomó los entrenamientos luego del vibrante clásico del domingo en el Monumental y el DT analiza nuevas modificaciones en la formación titular.



El plantel de River no tuvo receso después de eliminar a San Lorenzo en los octavos de final del Torneo Apertura. La euforia por el emotivo triunfo por penales en el clásico pasó a un estado de máxima concentración para preparar el partido de cuartos contra Gimnasia que se desarrollará este miércoles en el Monumental.

Eduardo Coudet tiene tan solo una práctica por delante para definir la formación que pondrá contra el Lobo en busca de las semifinales del campeonato. Según informó el periodista Gustavo Yarroch, hay tres jugadores “bajo la lupa” del DT y podrían ceder su titularidad para el próximo compromiso.

La actuación determinante de Juanfer Quintero contra el Ciclón hizo que el entrenador lo considere para jugar desde el inicio en el cruce del miércoles. En la mira están Tomás Galván y Maximiliano Meza, de rendimiento irregular contra San Lorenzo. Alguno de los dos futbolistas le cederá su lugar al colombiano en el esquema titular.

Otro de los jugadores que Coudet podría sacar de la formación inicial es Facundo Colidio, según explica el periodista de ESPN. Su mal desempeño en el clásico y el murmullo de los hinchas redondearon una noche floja del delantero, que podría ser reemplazado por Joaquín Freitas para acompañar a Maximiliano Salas en ataque.

La buena noticia para River después de eliminar a San Lorenzo

El Millonario reanudó las prácticas con la buena noticia de no haber sufrido nuevos lesionados en el plantel. Los hinchas se preocuparon por la molestia muscular que padeció Aníbal Moreno en el cierre del partido contra San Lorenzo, pero no se trató de un caso de gravedad. Por eso, el mediocampista central estará disponible para el siguiente compromiso del conjunto de Núñez.

River enfrentará a Gimnasia este miércoles desde las 21:30 en el Monumental. El ganador de la llave enfrentará al que se imponga del cruce entre Rosario Central y Racing en el Gigante de Arroyito, que jugarán en el turno previo de las 18:45.