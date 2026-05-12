El restaurante es el N°233 de Argentina y está ubicado en Posadas Plaza Shopping. Con su apertura, que será a fines de mayo, la marca sigue apostando al desarrollo local y potenciando su expansión en todo el país.

Posadas, mayo de 2026. McDonald’s ya inició la cuenta regresiva para la apertura de su segundo local en la ciudad de Posadas, Misiones. El nuevo restaurante abrirá sus puertas en Posadas Plaza Shopping a fines de mayo. Combinará innovación, experiencia y sustentabilidad en un espacio diseñado para integrarse a uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

Con esta apertura, la compañía continúa fortaleciendo su presencia en el NEA y reafirma su compromiso con el desarrollo local, generando nuevas oportunidades de empleo y acercando una propuesta diferente para los clientes de la región.

El restaurante contará con una superficie de 203,9 m² y ofrecerá una experiencia integral con McCafé, Centro de Postres y servicio de Delivery, además de espacios interiores y exteriores pensados para disfrutar diferentes momentos del día.

A su vez, incorporará tecnología orientada a mejorar la experiencia de cada visita, con herramientas que permitirán realizar pedidos de manera simple, rápida y personalizada.

Uno de los ejes centrales del nuevo espacio será la sustentabilidad. El local fue proyectado bajo estándares de eficiencia y cuidado ambiental, integrando distintas iniciativas enfocadas en optimizar el consumo de energía y agua, así como en promover una operación más responsable.

Entre las principales acciones sustentables se destacan:

● Iluminación LED de bajo consumo

● Filtros UV en vidrios para mejorar la eficiencia térmica

● Encendido automático de cartelería e iluminación exterior

● Equipos de aire acondicionado VRV con control programable

● Medidores de consumo eléctrico y de agua

● Grifos con reducción de caudal

● Separación de residuos en comedor

● Gestión responsable y disposición de aceite usado

● Sistema de monitoreo de energía y agua (EMS)

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de Arcos Dorados para desarrollar restaurantes cada vez más eficientes y alineados con su compromiso de impacto positivo en las comunidades donde opera.

“Estamos muy entusiasmados con esta nueva apertura porque representa mucho más que un nuevo restaurante: es una apuesta al crecimiento de Posadas, a la innovación y al encuentro. Queremos que quienes nos visiten disfruten de una experiencia cercana, con ingredientes de la mejor calidad y con opciones para todos los gustos”, señaló Martín García, operador de McDonald’s en la provincia de Misiones.

McDonald’s, el mejor lugar para trabajar en Argentina

La apertura del segundo local implicó la incorporación de 60 nuevos colaboradores, fortaleciendo la apuesta de la compañía por la generación de empleo joven y el desarrollo de talento local.

Recientemente, McDonald’s fue reconocida con el puesto N°1 del ranking Great Place to Work 2026, consolidándose como el mejor lugar para trabajar en Argentina, gracias a una cultura enfocada en el crecimiento, la inclusión y las oportunidades de desarrollo profesional.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com