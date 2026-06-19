jjjjjjjjjjjjjj

A pesar del complejo contexto económico que atraviesa el país y las dificultades financieras que enfrentan muchas administraciones públicas, la Municipalidad de Leandro N. Alem realizó el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), garantizando que los empleados municipales cobraran en tiempo y forma este importante ingreso. La medida fue posible gracias a una administración ordenada y a una gestión eficiente de los recursos encabezada por el intendente Dr. Matías Sebely.

La medida es resultado de una administración responsable de los recursos públicos, basada en la planificación, la austeridad y el cuidado de cada peso que ingresa a las arcas municipales. Desde el inicio de la gestión, se viene trabajando con una política de ordenamiento financiero que permite sostener los compromisos salariales sin afectar la prestación de los servicios esenciales para la comunidad.

El intendente municipal, Dr. Matías Sebely, destacó el esfuerzo realizado para cumplir con esta obligación y valoró el trabajo conjunto de todas las áreas de la administración local.

“Estamos atravesando una situación económica compleja a nivel nacional, donde los recursos son cada vez más limitados y las demandas crecen permanentemente. Sin embargo, asumimos el compromiso de administrar con responsabilidad, cuidando cada peso de los vecinos para garantizar que nuestros trabajadores cobren sus salarios y aguinaldos en tiempo y forma”, expresó.

Además, remarcó que el orden financiero es una de las bases de la gestión municipal. “Creemos que una administración eficiente no solo permite mantener las cuentas equilibradas, sino también seguir avanzando con obras, servicios y acciones que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Cumplir con nuestros trabajadores es una prioridad porque son quienes todos los días sostienen el funcionamiento de la ciudad”, agregó Sebely.

El jefe comunal también señaló que el cumplimiento de las obligaciones salariales forma parte de una visión de gestión que prioriza la previsibilidad y el uso responsable de los recursos públicos. En ese sentido, destacó que cada decisión administrativa se toma pensando en garantizar el funcionamiento del municipio, acompañar a los trabajadores municipales y continuar brindando respuestas a los vecinos.

Con el depósito del aguinaldo ya acreditado, el municipio reafirma su compromiso con la estabilidad laboral de sus empleados y con una gestión que prioriza la transparencia, la previsibilidad y una administración eficiente de los recursos públicos, aun en un escenario económico desafiante.