El evento comercial, turístico y gastronómico se realizará del jueves 25 al sábado 27 de junio. Es organizado por la Municipalidad y la Cámara de Comercio local. Contará con comercios adheridos y beneficios financieros subsidiados por el Gobierno provincial.

Una nueva edición del Black Friday tendrá lugar en la ciudad de Aristóbulo del Valle, los días 25, 26 y 27 de junio. El mega evento comercial, gastronómico, y turístico contará con la participación de comercios locales y el acompañamiento de los programas Ahora Misiones. La propuesta incluye actividades recreativas y artísticas, en un marco festivo que coincide con fechas de alto consumo como el Día del Padre y el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

En la ocasión, el gobernador Hugo Passalacqua destacó que pese “al contexto complejo y difícil con la situación económica nacional, uno tiene dos opciones. O se resigna, o impulsa medidas inteligentes y recreativas para salir del paso. Los misioneros por naturaleza somos luchadores. Y esa virtud es la que tenemos en este momento. En momentos de dificultades, tirar juntos del carro es lo más inteligente que se puede hacer”.

Además, recordó que “cuando se habla de apoyar al comercio se habla también de los empleados de comercio”. A lo que añadió que “el comercio es el primer dador de empleos. Nosotros estamos apuntando en hacer crecer el empleo en la provincia. Y el Black Friday es básicamente empleo”.

En relación a las características del mega evento comercial y cultural, recordó que “no es solamente ir a comprar, sino también disfrutar en la Ruta 14 con un lugar y paseo hermoso”.

“La dinamización de la economía en Aristóbulo, en realidad, es dinero que gira por toda la provincia. Cuando se hace un evento como el Black Friday, o Reventón por ejemplo, se está impulsando un acelerador de la economía. Eso beneficia a todos los misioneros”, subrayó.

A su turno, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán explicó el funcionamiento de los beneficios durante el evento. Y remarcó: “Es organizado por la Cámara de Comercio local junto con el Municipio. Además, el Gobierno provincia, en conjunto con el Banco Macro, acompaña con la posibilidad de pagar en cuotas sin intereses“.

“Los comercios generan sus promociones con descuentos y bonificaciones para esos días en mostrador. También, con las tarjetas del Banco Macro, en los rubros vinculados al Ahora Misiones, incluyendo a la hotelería y gastronomía, se podrá pagar en cuotas sin intereses”, aclaró.

Por su parte, el intendente de Aristóbulo del Valle, Juan José Mac Donald señaló que “estas acciones son muy importantes para el interior de la provincia, sobre todo en estos tiempos. Esto genera un movimiento extra que últimamente no se ve”.

Beneficios previstos por el Black Friday en Aristóbulo del Valle

Financiación en 1 o 6 cuotas sin interés, con un tope financiable por tarjeta y por comercio de $816.000 para los rubros incluidos en Ahora Misiones, incorporando además los sectores de hotelería y gastronomía.

Financiación en 1, 6, 12 o 15 cuotas sin interés para los rubros electrodomésticos, muebles, colchones, computadoras, notebooks, tablets, celulares y motocicletas.

Para el rubro cámaras y cubiertas de auto, camioneta y moto, financiación en 1, 6 o 12 cuotas sin interés.

Para el rubro construcción, financiación en 1, 6, 12 o 18 cuotas sin interés.

En todos estos casos, el tope financiable por comercio y por tarjeta será de $1.632.000, según indicaron desde el Ministerio de Hacienda de Misiones.

El programa no contempla reintegros, ya que los descuentos son aplicados directamente en mostrador por los comercios. Además, no tiene costo alguno para los establecimientos participantes.

El año pasado se sumaron más de 100 locales de distintos rubros y, en esta edición, también participarán emprendedores de Salto Encantado. Además, habrá espectáculos y carritos gastronómicos organizados por la Municipalidad.