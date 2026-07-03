El lunes 6 de julio se pondrá en marcha una obra integral de infraestructura eléctrica destinada a regularizar el servicio en los barrios Nuevo Iguazú y Las Palmeras, en Puerto Iguazú. La inversión del gobierno provincial superará los 800 millones de pesos e incluye la instalación de cuatro nuevos transformadores, la construcción de nuevos tendidos de media y baja tensión montados sobre postes de hormigón y la reconfiguración completa de la red de distribución para acompañar el crecimiento de la demanda y brindar una solución definitiva a una problemática histórica del sector.

La importante obra beneficiará también al barrio 80 viviendas, ubicado en la misma zona, y que se veía perjudicado con cortes del suministro por sobrecargas. La inversión dotará a los vecinos de una infraestructura preparada para responder a la demanda de los próximos años.

Energía de Misiones viene manteniendo reuniones y canales de diálogo con referentes de ambos barrios para coordinar el desarrollo de los trabajos. Este jueves 2 de Julio se realizará un encuentro entre el equipo técnico y los vecinos para presentar el cronograma de ejecución y los alcances del proyecto.

Cuadrillas trabajando

Las tareas comenzarán el próximo lunes, con el despliegue de cuadrillas que iniciarán la construcción de la infraestructura prevista. Con esta obra, el gobierno de Misiones, la empresa eléctrica y la Municipalidad local resolverán de manera estructural una problemática que se arrastra desde hace años, fortaleciendo la capacidad del sistema eléctrico y mejorando la calidad y la confiabilidad del servicio para las familias implicadas.