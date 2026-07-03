Los restos fueron encontrados durante un patrullaje preventivo en una zona de monte en Comandante Andresito. En el lugar también se secuestraron prendas de vestir y otros elementos personales, mientras la Justicia investiga si podrían corresponder a un hombre desaparecido en la zona de Cabure-í el año pasado.

El hallazgo se produjo durante la tarde del jueves, cuando efectivos de la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales realizaban recorridas preventivas a pie en el interior del Parque Nacional Iguazú.

Mientras patrullaban un sector de monte, los uniformados localizaron restos óseos humanos y preservaron de inmediato la escena, dando intervención a la División Policía Científica y al médico policial para el inicio de las tareas periciales.

Durante la inspección del lugar fueron hallados un cráneo, un fémur y un peroné. Además, los investigadores secuestraron un reloj pulsera de color negro, un pantalón de vestir, una dentadura postiza superior y ropa interior masculina, elementos que serán incorporados a la investigación y sometidos a las pericias correspondientes.

Por disposición del Juzgado interviniente, los restos óseos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense, donde serán sometidos a la autopsia médico-legal y a los estudios científicos necesarios para establecer la identidad de la persona y las circunstancias de su fallecimiento.

Como parte de la investigación, la Justicia analiza la posibilidad de que los restos correspondan a un hombre que era intensamente buscado desde agosto del año pasado en la zona de Cabure-í. No obstante, la identidad solo podrá ser confirmada una vez concluyan las pericias forenses.