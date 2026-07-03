Ocurrió durante la madrugada de este viernes en un edificio ubicado sobre la calle Santiago del Estero. Los ocupantes habían quedado encerrados entre la planta baja y el primer piso debido a una falla mecánica. Todos fueron rescatados ilesos.

El procedimiento se realizó cerca de las 6 horas, cuando una dotación de la División Bomberos Zona Centro acudió, por requerimiento del CIO 911, a un edificio ubicado sobre la calle Santiago del Estero, casi avenida Roque Sáenz Peña, donde se alertaba sobre personas atrapadas en un ascensor.

Al llegar al lugar, los bomberos se entrevistaron con el requirente, un joven de 18 años, quien manifestó que varios de sus amigos se encontraban encerrados dentro del elevador sin poder salir.

Tras constatar que el ascensor había quedado detenido entre la planta baja y el primer piso debido a una falla mecánica, el personal especializado utilizó la llave maestra para efectuar la apertura manual del sistema de puertas y rescató de manera segura a los ocho ocupantes.

Como resultado de la intervención, no se registraron personas lesionadas y todos pudieron retirarse del lugar sin inconvenientes.