El ateneo del Madariaga puso en valor un método que va del cáncer al corazón infectado y que hoy es una realidad accesible y segura para todos los misioneros. Cómo los pacientes se diagnostican sin salir de la provincia es un valor agregado al sistema

En el marco del Ateneo de Medicina Nuclear del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, el Dr. César Chuquel, cardiólogo del Servicio de Medicina Nuclear, expuso con precisión clínica las ventajas del método PET-CT, los protocolos de radioprotección que garantizan la seguridad del paciente y la amplitud de sus indicaciones, desde oncología hasta cardiología, infectología y neurología.

Todo esto en el contexto de un servicio que desde 2025 ya superó los 300 estudios realizados, atiende entre 18 y 20 pacientes por semana, con el 95 al 97 por ciento de ellos misioneros, y que convirtió en realidad lo que antes obligaba a viajar cientos de kilómetros: acceder gratuitamente a tecnología de diagnóstico de alta complejidad sin salir de la provincia.

Un método que rompe fronteras diagnósticas

El PET-CT, Tomografía por Emisión de Positrones combinada con Tomografía Computada, no es una tecnología nueva en el mundo, pero sí lo era para Misiones en el ámbito público. El responsable del Servicio de Medicina Nuclear, Dr. Gustavo Goral, describió que se trata de “un estudio de alta tecnología que une el área de medicina nuclear con el área de diagnóstico por imágenes”.

La clave del método está en su radiotrazador principal, la FDG, una molécula similar a la glucosa que el organismo incorpora de forma preferencial en tejidos con alta actividad metabólica, como los tumores, las infecciones activas o las zonas de deterioro neurológico. Lo que el equipo detecta, entonces, no es sólo una imagen anatómica: es el comportamiento biológico del tejido en tiempo real.

Desde el ateneo del hospital, el Dr. Chuquel fue preciso al definir el alcance real del instrumento: “Diferentes radiotrazadores podemos utilizar para diferentes patologías, un amplio abanico de patologías”, señaló, y subrayó que la oncología es su principal punto de enfoque, pero que el método se extiende a cardiología, cirugía cardiovascular, neurología e investigación clínica.

De los tumores al corazón infectado: la versatilidad como diferencial

Durante el ateneo, el cardiólogo del servicio presentó dos casos clínicos que ilustran con precisión ese abanico. Por un lado, un paciente con endocarditis infecciosa de válvula protésica, una de las patologías más complejas y de mayor mortalidad en cardiología, donde el PET-CT permite detectar focos de infección activa que otros métodos de imagen no logran evidenciar. Por el otro, un paciente oncológico en etapa de reestadificación, donde el método determina si el tratamiento fue efectivo o si la enfermedad progresó.

El servicio ya amplió su alcance más allá de la oncología: “Tuvimos pacientes en el área de cardiología y de infectología, donde esta tecnología se utiliza fundamentalmente para la búsqueda de infecciones cardíacas, y también comenzamos a realizar estudios en el área de neurología para aquellos pacientes con deterioro cognitivo”, explicó el Dr. Goral.

La pregunta que atraviesa cada caso clínico es la misma: ¿qué pasa con el paciente que antes no tenía acceso a esta información? La respuesta es, en muchos casos, un diagnóstico tardío o erróneo.

Números que hablan: 300 misioneros que no tuvieron que irse

Las estadísticas del servicio son elocuentes. Desde que el servicio comenzó a funcionar, se realizaron más de 300 estudios, con una cadencia de entre 18 y 20 por semana, de forma ininterrumpida. No es un dato menor: significa que cada semana casi veinte familias misioneras evitaron el desarraigo, los costos del traslado y la angustia de buscar turno en Buenos Aires, Córdoba o Rosario.

“A raíz de que comenzamos a hacer estos estudios acá en la provincia, eso también implica que el paciente, sobre todo el paciente del área de oncología, no deba trasladarse a algún otro lugar del país para poder realizar este tipo de estudios con todo lo que ello implica en cuanto al viaje y todo lo demás”, subrayó el Dr. Goral.

El impacto territorial también es contundente: más del 95 al 97 por ciento de los pacientes son de la provincia de Misiones, de Posadas y del interior.

Preparación, radioprotección y rigor clínico: el protocolo que cuida al paciente

El Dr. Chuquel fue enfático en el ateneo al señalar que la versatilidad del PET-CT no implica una indicación indiscriminada. “Es un método que es amplio, pero con indicaciones precisas. Es un método que no deja de tener su costo, sus riesgos, pero indicado en el paciente adecuado tiene utilidad”, precisó.

La preparación del paciente incluye ayuno previo, control estricto de glucemia y períodos de reposo antes y después de la administración del radiotrazador. Los mecanismos de radioprotección contemplan tanto la seguridad del paciente como la del personal del servicio, con protocolos diseñados para minimizar la exposición a la radiación.

Ese rigor clínico, que el cardiólogo destacó como parte central del ateneo, es lo que diferencia a un servicio consolidado de un equipo instalado sin respaldo humano. En el Madariaga, ambas condiciones coexisten.

Fundación Parque de la Salud: el músculo institucional detrás de cada diagnóstico

Ningún hito tecnológico ocurre en el vacío. La instalación del PET-CT demandó una inversión cercana a los dos millones de dólares, que contempló la compra del equipamiento, la construcción de un búnker diseñado específicamente para su funcionamiento y una nueva subestación transformadora que asegura la potencia eléctrica requerida. A eso se sumó la formación de recursos humanos especializados.

El motor de ese proceso fue la Fundación Parque de la Salud, que articula la adquisición, sostenimiento y operatividad del equipamiento de alta complejidad del sistema sanitario provincial.

Su rol no se reduce a la compra de máquinas: implica una política de acceso que convierte tecnología de elite en derecho garantizado.

El Dr. Goral fue directo al valorar ese respaldo: “Creo que es importante resaltar que estos son estudios de muy alto costo y que sin el apoyo de la Fundación Parque de la Salud de la provincia de Misiones o de la política de salud que se vienen implementando desde el Gobierno de Misiones, sería muy difícil para aquellos pacientes que no tienen cobertura o que no tienen obra social poder acceder a esta tecnología”.

En ese enunciado se condensa el modelo: la Fundación Parque de la Salud no actúa como intermediaria sino como garante de equidad sanitaria. Su trabajo coordinado con el Hospital Madariaga posiciona a Misiones como referencia regional en medicina nuclear pública, donde la tecnología calificada no distingue entre quién tiene obra social y quién no. Eso, en el contexto de la salud pública argentina, es una declaración de principios hecha realidad en cada estudio que se realiza semana a semana en el Parque de la Salud de Posadas.

Link video de Youtube:

https://www.youtube.com/shorts/Wv58Ys5psrQ?feature=share