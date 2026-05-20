Con el objetivo de modernizar el sistema electoral, ordenar la oferta política y simplificar el proceso de votación, ingresó a la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de Reforma Electoral que introduce cambios centrales en la Ley de Lemas y en la Ley Electoral provincial.

La iniciativa plantea, como punto principal, que cada lema o agrupación política podrá presentar hasta cuatro sublemas por municipio. De esta manera, el oficialismo busca reducir la proliferación de listas internas, ordenar la competencia municipal y evitar la saturación de boletas en el cuarto oscuro.

El otro eje fuerte es la creación de la Boleta Única por Agrupación Política, que será obligatoria y exclusiva para votar en las elecciones provinciales y municipales. No se trata de una boleta única general como la utilizada a nivel nacional, sino de una boleta por cada partido, frente o lema.

Esa boleta estará dividida en dos secciones. En la parte superior aparecerán los cargos provinciales: gobernador, vicegobernador y diputados provinciales. En la parte inferior estarán los cargos municipales, organizados en hasta cuatro columnas, una por cada sublema autorizado.

Allí estará uno de los datos más relevantes del proyecto: el elector deberá elegir sólo uno de los sublemas disponibles dentro de esa boleta partidaria. Al marcar ese casillero, también estará votando automáticamente la categoría provincial de la misma agrupación política. Es decir, el sistema no permitiría cortar boleta entre candidatos provinciales de un espacio y candidatos municipales de otro.

El diseño propuesto establece que la boleta deberá ser rectangular, de 30 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto, impresa a color y con fotografías de los candidatos, además de nombres legibles, identificación partidaria y casilleros claros para la selección del voto. El Tribunal Electoral podrá definir detalles técnicos complementarios, pero sin alterar la estructura fijada por la ley. ￼

En los fundamentos, el proyecto sostiene que la reforma busca mejorar la claridad visual, facilitar la fiscalización, reducir costos de impresión y distribución, y evitar problemas habituales del sistema tradicional, como faltante, sustitución o deterioro de boletas. También se remarca que la limitación de sublemas no busca restringir la participación política, sino ordenar la competencia y hacer más comprensible la oferta electoral.

La iniciativa también modifica el calendario electoral: las elecciones provinciales y municipales deberán realizarse entre el 31 de enero y el 31 de mayo del año electoral correspondiente, con una convocatoria realizada al menos 90 días antes. Además, se habilita la posibilidad de que la Provincia adhiera o convoque elecciones concurrentes si la Nación fija sus comicios fuera de ese período.

En síntesis, el proyecto mantiene la lógica de la Ley de Lemas, pero con un esquema más acotado: menos sublemas, boletas con foto, una oferta partidaria más ordenada y un voto que quedará atado entre la categoría municipal elegida y la categoría provincial de la misma agrupación.

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