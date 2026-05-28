Energía de Misiones lleva adelante un plan de mantenimiento preventivo en la localidad de Candelaria, con trabajos que benefician al barrio 20 de Junio. Las tareas incluyeron el cambio de postes, que aporta mayor durabilidad y robustez a los cables conductores, y el reemplazo de crucetas para fortalecer la infraestructura eléctrica, mejorar la seguridad de la red y optimizar la calidad del servicio para los vecinos del populoso barrio.



Además, se realizó la limpieza, el despeje y el retensado de las líneas de media y baja tensión, acciones que optimizan el servicio eléctrico ante inclemencias climáticas y evitan el contacto de las ramas con las líneas.



Los trabajos fueron ejecutados de manera conjunta por el Municipio de Candelaria, el distrito local de Energía de Misiones y las áreas de Redes Interior y Alumbrado Público. Las intervenciones se desarrollaron sobre la colectora de la Ruta Nacional Nº 12, entre las calles 12 de Octubre y Córdoba, y también sobre la calle 12 de Octubre, en la intersección con calle Pringles.