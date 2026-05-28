La Municipalidad de Posadas llevó atención médica, vacunación, farmacia, trámites y asistencia integral a vecinos de Cocomarola Este, en una jornada de los operativos de salud, que cada miércoles recorren distintos puntos de la ciudad.

En una nueva jornada de Operativo Integral de Salud, este miércoles el municipio llegó al Bº Cocomarola Este, precisamente en el C.E.P N° 5 (calle 190 y Av. Cocomarola) acercando diversas prestaciones sanitarias, sociales y comunitarias para vecinos de la zona y barrios cercanos.

Durante la mañana se brindaron servicios de vacunación, atención clínica y pediátrica, controles nutricionales, odontología, farmacia con entrega de medicamentos, control de presión arterial, peso y talla, además de asesoramiento en discapacidad, trámites de DNI, peluquería y entrega de plantines con orientación sobre huertas familiares.

La propuesta también contó con la participación del IMUSA, con atención veterinaria y castraciones; el IMEFIR; y el programa ‘Reanimarte’, que realizó demostraciones básicas de RCP y primeros auxilios. Asimismo, estuvieron presentes feriantes y emprendedores locales.

La secretaria de Salud, Deportes y Desarrollo Humano, Gabriela Flores, destacó que estos operativos forman parte de una política pública sostenida que busca acercar servicios esenciales a cada barrio de la ciudad. Remarcó el trabajo articulado con el Ministerio de Salud Pública y distintas áreas municipales para fortalecer la atención primaria. “Las personas pueden realizar controles de talla y peso, completar el carnet de vacunación, acceder a atención clínica, pediátrica y ginecológica, además de recibir la medicación necesaria en el mismo lugar”, explicó.

Flores también subrayó el impacto social de estas jornadas. “Muchos vecinos nos cuentan sus problemáticas diarias. Hay agradecimiento porque pueden venir, traer a sus hijos al odontólogo, vacunarse, atenderse por una gripe o retirar medicamentos sin tener que trasladarse a otros puntos de la ciudad”, expresó.

“Resolver trámites y cuidar la salud en el mismo lugar”

Entre los vecinos que participaron del operativo estuvo Néstor, quien aprovechó para renovar el DNI de su hijo y recorrer la feria. “Me parece muy bueno, también por el tema de las verduras y porque ayuda a los feriantes. Además, vinimos a hacer el DNI de mi hijo y nos llevamos plantines para la huerta de casa”, comentó.

Por su parte, Roxana se acercó al sector del IMUSA para acceder al servicio de castración para sus mascotas. “Tengo gatitas y una perrita. Esto es muy importante para el barrio porque mucha gente no tiene la posibilidad de pagar una veterinaria. Nos ayuda muchísimo y también sirve para generar conciencia sobre el cuidado responsable de los animales”, sostuvo.

Laura, otra de las vecinas, destacó la posibilidad de acceder a distintas prestaciones en una misma jornada. “Vine con mis hijos por atención médica y farmacia. También aprovechamos para completar vacunas que les faltaban y nos llevamos algunas verduras de la feria”, relató.

Desde el municipio recordaron que estos operativos continúan realizándose semanalmente en distintos barrios de Posadas, con el objetivo de descentralizar servicios, fortalecer la atención primaria y mantener una presencia cercana junto a la comunidad.