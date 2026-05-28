Desde este 28 de mayo, los pasajes de avión tendrán un cargo más alto que impacta de forma directa sobre los valores que pagan los consumidores.

Este jueves entró en vigencia un aumento en la tasa de seguridad de la aviación, que impactará en el precio final de los pasajes aéreos para los tramos internacional, regional y de cabotaje que sean emitidos desde este 28 de mayo.

Los nuevos valores fueron fijados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a través de la resolución 258/2026, publicada a finales de abril. Si bien hubo quejas de las aerolíneas, y hasta la asociación IATA pidió no efectivizarla, la medida rige desde hoy, según informó TN.

Con la actualización, la tasa pasa de $20 a $6500 para vuelos de cabotaje. Para los regionales, el valor sube de US$4,42 a US$5 y de US$8 a US$9 para los destinos internacionales. Así, los pasajes de avión pasarán a tener un recargo más elevado en el precio final que pagan los pasajeros.

Por otra parte, en la resolución de la ANAC de fines de abril también se dispuso un aumento del 15% en los cargos por sobrevuelo internacional y aterrizaje, además de una suba del 359% en las tarifas de navegación aérea nacional.

A qué se destinará la suba de la tasa de seguridad aérea

Según indicaron desde la ANAC, la tasa tiene por objetivo financiar la seguridad y tecnología en aeropuertos.

Entre los principales destinos de los fondos se destacan:

La modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), clave para la respuesta ante emergencias en los aeropuertos.

(SSEI), clave para la respuesta ante emergencias en los aeropuertos. La mejora de la infraestructura vinculada a la seguridad operacional.

vinculada a la seguridad operacional. La incorporación de tecnología y sistemas para optimizar la supervisión y el control.

para optimizar la supervisión y el control. La capacitación y el fortalecimiento del capital humano.

La mejora continua de los procesos de fiscalización, certificación y vigilancia.

Pasajeros exceptuados de pagar la tasa de seguridad de la aviación

Hay cuatro grupos de pasajeros que quedan exceptuados del pago de la Tasa de Seguridad de la Aviación. Estos son:

Los “pasajeros en tránsito” , es decir, quienes llegan a un aeropuerto, realizan una escala y continúan el viaje en el mismo vuelo.

, es decir, quienes llegan a un aeropuerto, realizan una escala y continúan el viaje en el mismo vuelo. Los pasajeros menores de 3 años en el caso de los vuelos de cabotaje y menores de 2 años para vuelos internacionales o vuelos regionales.

en el caso de los vuelos de cabotaje y menores de 2 años para vuelos internacionales o vuelos regionales. Diplomáticos.

Los pasajeros que embarquen en aeronaves de matrículas públicas, nacionales o provinciales como las militares, sanitarias, policiales, aduaneras, en cumplimiento de su misión específica o en aeronaves sanitarias.