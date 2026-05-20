La intervención apunta a mejorar las condiciones de seguridad vial en un corredor de alta circulación, donde el tránsito pesado y la falta de sobrepasos generan situaciones de riesgo. El proyecto forma parte de un paquete de obras que busca financiamiento internacional para su ejecución.

El Gobierno de Misiones confirmó que avanzará con obras de ampliación y seguridad sobre la Ruta Nacional 14, en un contexto marcado por el freno de inversiones nacionales en infraestructura vial. La intervención será ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y contempla carriles de adelantamiento, terceras trochas y repavimentación en el tramo Leandro N. Alem y Campo Viera. “Es una gran decisión de la provincia el intervenir en una ruta nacional que está dentro del territorio provincial. Podría haber mirado para otro lado, pero es una situación que afecta a todos los misioneros”, sostuvo el presidente de la DPV, Nicolás Mazal.

En comunicación con Canal Doce, explicó que la iniciativa forma parte de un paquete de obras que la provincia busca financiar mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en una decisión que apunta a atender “uno de los corredores más transitados y complejos del país”, especialmente en territorio misionero, donde “la falta de zonas de sobrepaso y el intenso tránsito pesado generan problemas de seguridad vial”.

Las terceras trochas estarán ubicadas principalmente en zonas de pendiente pronunciada, donde los vehículos pesados reducen considerablemente la velocidad, mientras que los carriles de adelantamiento se construirán en sectores más llanos para agilizar el tránsito y disminuir maniobras peligrosas

Vialidad provincial plantea iniciar las obras antes de fin de año

Mazal remarcó que el proyecto vial forma parte de una cartera más amplia presentada ante el BID, que también incluye obras sobre las Rutas Provinciales 17 y 206, en acceso al municipio a Fachinal. “Son tres obras importantes que están incluidas dentro del tratado”, precisó.

Para el arreglo de la Ruta Nacional 14, más la puesta en valor de las demás obras, la provincia recibirá “una inversión alrededor de los 20 millones de dólares”, según aclaró. En paralelo, se avanza en los requerimientos técnicos y administrativos exigidos por el organismo internacional para destrabar el financiamiento.

“El BID es muy estricto en todas sus condiciones, por lo que tenemos que cumplir muchos requisitos”, afirmó Mazal, quien adelantó que la intención oficial es firmar los convenios entre agosto y septiembre para iniciar las licitaciones y comenzar las obras antes de fin de año.