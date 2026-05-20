El candidato a intendente por Encuentro Misionero destacó la infraestructura, conectividad, oferta educativa y el desarrollo tecnológico de la capital misionera. Además, valoró la continuidad de obras públicas pese al contexto económico nacional y sostuvo que la ciudad debe posicionarse para generar empleo para grandes inversiones.

El candidato a intendente de Posadas por Encuentro Misionero, Sergio Bresiski, aseguró que la capital misionera tiene el potencial necesario para convertirse en un polo regional de inversiones y, de cara al futuro, sostuvo que uno de los principales desafíos será transformar ese crecimiento en empleo, desarrollo económico y mejoras concretas para los vecinos

Durante una entrevista en LT17 Radio Provincia de Misiones, el dirigente repasó distintos ejes vinculados a la gestión provincial, la infraestructura pública, el desarrollo deportivo y el escenario político de cara a las próximas elecciones municipales.

Encuentro Misionero y el desafío de gobernar Posadas

Bresiski confirmó que asumió “con mucho compromiso” su candidatura a intendente por Encuentro Misionero, el espacio impulsado por el diputado provincial y líder político Carlos Rovira, y reconoció que atraviesa el desafío con alegría.

“Quiero ser intendente de mi ciudad”, expresó, al márgen que valoró la construcción del nuevo frente y la posibilidad de trabajar con una mirada amplia sobre el futuro de Posadas. En ese contexto, destacó la gestión del actual intendente Leonardo Stelatto y afirmó que “deja la vara muy alta” por las transformaciones impulsadas en la ciudad durante los últimos años.

Aun así, consideró que Posadas atraviesa un momento clave para proyectarse a nivel regional. “Tenemos una oportunidad única”, sostuvo al remarcar que la ciudad cuenta con condiciones estratégicas para atraer inversiones y potenciar su crecimiento económico.https://www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/politica-politica/sergio-bresiski-el-equilibrio-fiscal-en-misiones-nos-permite-invertir-en-infraestructura/embed#?secret=1a9Ycs2Zad#?secret=1yjFsbgV2y

Obras públicas y gestión en tiempos de crisis

El funcionario se refirió también al impacto de los recortes nacionales y explicó cómo la Provincia sostiene obras públicas en distintos municipios pese al contexto económico. Según indicó, el trabajo se mantiene a partir de una coordinación constante entre intendentes, ministerios y organismos provinciales. “El sentido común y el diálogo son indispensables en este tipo de situaciones socioeconómicas”, afirmó.

En la misma línea, señaló que actualmente se desarrollan obras vinculadas a educación, salud, deporte e infraestructura institucional en distintos puntos de Misiones. Entre ellas mencionó tareas en CAPS, hospitales, polideportivos y establecimientos educativos. “Siempre estamos activos, sobre todo en el interior de la provincia”, afirmó.

Sergio Bresiski.

Además, explicó que la gestión provincial prioriza las demandas más urgentes sin paralizar las obras. “Quizá no se hace al mismo ritmo que en una economía en crecimiento se podría hacer, pero las cosas se siguen haciendo”, sostuvo. Y destacó que, ante un escenario económico adverso, la administración pública debe actuar “con creatividad, responsabilidad y racionalidad” para sostener respuestas concretas a la comunidad.

El deporte como herramienta de contención social

Por otra parte, el candidato de Encuentro Misionero dedicó una parte importante de la entrevista al rol de la infraestructura deportiva en el desarrollo social de los municipios. “El deporte es una de las grandes herramientas para la transformación de la sociedad”, afirmó, al destacar especialmente la función de los polideportivos.

Según explicó, esos espacios no solo sirven para actividades deportivas, sino también para eventos culturales, recreativos y sociales. “Los polideportivos tienen una función social indispensable”, remarcó.

Mencionó asimismo la etapa final de la pileta olímpica del CEPARD, una obra que consideró estratégica para el deporte de alto rendimiento en Misiones. “La obra más interesante es la pileta olímpica, que entró en la etapa final, la cual consiste en cuestiones técnicas y poner en funcionamiento la caldera”, adelantó.

También sostuvo que el crecimiento de distintas disciplinas deportivas en el interior refleja la importancia de sostener infraestructura pública vinculada al deporte y la recreación.

Posadas y el objetivo de atraer inversiones

En clave de desarrollo económico, Bresiski planteó que Posadas debe posicionarse como una ciudad atractiva para inversiones regionales e internacionales. Para eso, enumeró distintas fortalezas estratégicas de la capital provincial: el aeropuerto, el puerto, la conexión con las rutas nacionales 12 y 14, y la proximidad con polos productivos de la región. “Llegó el momento de posicionar a Posadas en el radar. Tenemos con qué salir a buscar esas inversiones”, afirmó.

Puerto de Posadas.

Además, destacó el potencial turístico, gastronómico y cultural de la ciudad, junto con el crecimiento del sistema educativo superior. Recordó que Posadas cuenta con cinco universidades, más de 44 institutos terciarios y alrededor de 60 mil estudiantes universitarios.

En la misma línea, resaltó el desarrollo de herramientas vinculadas a la innovación tecnológica, como Silicon Misiones, la Escuela de Robótica y la Escuela Secundaria de Innovación. Según sostuvo, esos espacios representan una oportunidad para atraer inversiones vinculadas al conocimiento y generar empleo calificado.

Competitividad comercial e integración regional

Paralelamente, el director de Arquitectura de la provincia, también habló sobre la necesidad de fortalecer la competitividad comercial de Posadas frente al contexto fronterizo. En ese marco, propuso avanzar en medidas vinculadas a beneficios fiscales y sostuvo que sería importante implementar mecanismos de devolución del IVA para turistas extranjeros que compren en la ciudad.

El dirigente puso como ejemplo el impacto económico que genera en Paraguay la realización del Rally Mundial y planteó la necesidad de que Posadas logre incorporarse a ese movimiento turístico y comercial. Finalmente, Bresiski insistió en que la ciudad “tiene muchísimo potencial y hay que aprovecharlo”.