El presidente del Mercado Central de Misiones, Fernando Toledo, detalló el incremento en la cantidad de productores locales, las obras de infraestructura con inversión privada y el rol estratégico del predio como abastecedor regional, destacando el impacto social de su gestión.

La actual gestión del Mercado Central de Misiones logró un pronunciado incremento en la participación activa de los trabajadores agrarios locales, según afirmó el presidente de la entidad, Fernando Toledo.

“Hoy tenemos más de 47 productores misioneros. Al comienzo de la gestión había 16 productores”, dijo. Este aumento de participación se debe a las mejoras integrales en la infraestructura del predio, lo que permite a los colonos optimizar y expandir su comercialización.

“Generamos las condiciones para que ellos puedan estar mejor”, indicó Toledo. “El espacio del pabellón de productores misioneros mejoró muchísimo en cuanto a iluminación, infraestructura y, por sobre todas las cosas, con las cámaras de frío. Eso le realzó muchísimo su producción y hoy pueden producir mucho más”.

Uno de los objetivos principales de la administración es reducir la dependencia de terceros para maximizar las ganancias directas de quienes cultivan la tierra. “La idea que tengo yo es que el productor, el que realmente trabaja la tierra, termine generando mayor ingreso para sí y que no quede en los intermediarios, que generalmente el intermediario es el que más gana”, sostuvo.

Para facilitar el acceso comercial de los productores radicados en zonas alejadas, se implementó un sistema de logística en coordinación con otros organismos provinciales. “Se juntan con algunos productores de la zona y vienen una vez cada 15 días con toda la producción, el IMAC [Instituto de Macroeconomía Circular] les acompaña con un camión térmico y vienen y se instalan. Por supuesto que esto también es totalmente gratuito”, detalló el funcionario.

Asimismo, se impulsó activamente el cultivo local de verduras de hoja para sustituir el ingreso sistemático de mercadería proveniente de otras provincias. “Veía la cantidad de lechuga que entraba de Mendoza y yo decía: ‘Lechuga, nosotros pareciera que en el patio de tu casa plantas y sale’. Entonces fuimos fortaleciendo, armamos un equipo y nos fuimos focalizando en eso”, contó.

La diversificación productiva impulsada desde la institución también alcanzó al sector ganadero, brindando nuevos canales de venta directa para la proteína animal local. “Hoy ves la carnicería de Cortes Premium que está trabajando y tenemos carne misionera y muchos productores que se beneficiaron, y ahora empezamos con búfalo”, indicó.

Más allá de su rol estrictamente transaccional, el complejo se consolidó como un motor fundamental para el sustento diario de numerosas personas en la provincia. “Yo siempre digo que el Mercado Central no es solo un espacio de hacer compras, es una herramienta social y económica muy fuerte porque realmente moviliza mucho la economía de muchas familias de empresarios y de productores misioneros”, reflexionó.

A pesar del complejo contexto económico, la confianza en la actual administración logró incluso atraer capitales privados que dinamizan la creación de empleo genuino. “En este momento de crisis estamos con un empresario que está invirtiendo más de US $2 millones en un predio estatal, como es la estación de servicio Axion que se construirá, generando más de 40 puestos de empleo en este momento con los obreros”, destacó Toledo.

La expansión de los servicios e inversiones dentro del polo comercial continuará en el corto plazo con la radicación de nuevas firmas mayoristas y de elaboración de alimentos. “Estamos hablando con dos mayoristas que están muy interesados”, adelantó. “Estamos pronto a cerrar, y también estamos ya cerrando el contrato para una panadería, que es una empresa también importante de la provincia que se va a instalar en el mercado”.

En el ámbito comercial regional, el mercado actúa además como un punto de abastecimiento estratégico y formal para los compradores provenientes de los países limítrofes.

“Todo el sur de Paraguay realmente se abastece del Mercado Central de Misiones. Nosotros generamos las condiciones para que salga como tiene que salir, con la mercadería inocua, con todos los papeles dentro del Mercado Central”, aseguró.

Todos estos cambios estructurales, operativos y económicos se materializaron de manera intensiva bajo la conducción actual en un período de tiempo relativamente corto. “Fueron dos años y medio de mucha gestión. Parecen diez años, pero son casi dos años y medio”, concluyó.

MOL