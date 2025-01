La caída del Producto Bruto Interno del país en 2024 sería algo menor a lo proyectado, indicaron diferentes informes preliminares. Una de las causas es la fuerte intervención del gobierno nacional en el mercado cambiario. En este difícil contexto, la provincia se prepara para un año que se avizora como mucho mejor en materia económica que el que acaba de terminar.

Entre los informes preliminares que se conocieron esta semana es importante destacar el de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) acerca de las exportaciones de las empresas pymes durante Enero – Noviembre 2024, donde Misiones registró un incremento del 42% alcanzando un total de 134 millones de dólares en los primeros once meses. Estos datos posicionan a la tierra colorada como una de las principales exportadoras de la región y, para poner como referencia la buena performance de la provincia, a nivel nacional el promedio de ventas al exterior aumentó 27,3%. Este año que acaba de culminar Misiones se consolidó como un actor clave en el mercado global del té, exportando a más de 60 países y representando el 4% del consumo mundial, en lo que respecta a la yerba mate la producción orgánica creció un 13%, alcanzando más de 4.100 hectáreas certificadas. A su vez, la producción de mandioca creció un 65%, procesando más de 100 millones de kilos y generando 22 millones de kilos de fécula.

Empleo

En el sector del empleo Misiones venia de cerrar un 2023 con el mayor ratio de empleo/población de la región con 85,5 trabajadores privados formales cada 1000 habitantes y fue la única que superaba en el NEA los 100.000 empleos formales registrados; desde esta estructura mejor posicionada fue la que mejor pudo resistir, en comparación con datos de otros conglomerados similares en el país, la debacle de casi la mitad del año de la economía con el derrumbe de los puestos privados y más aun de los empleos públicos. Las actividades comerciales, algunas startups y nuevos talentos en la economía del conocimiento más las economías regionales amortiguaron el impacto, mientras que las provincias más dependientes de la obra pública y sectores industriales sufrieron mayores contracciones.

En este sentido, en julio de este año la Municipalidad de Posadas anunció la implementación del sistema de habilitaciones express, modalidad online que permite a los comerciantes obtener sus permisos en tan solo 24 horas hábiles, agilizando el proceso burocrático y estimulando el emprendimiento local. Desde su aplicación formal en diciembre se emitieron 197 certificados, lo que evidencia una gran aceptación y eficacia de esta iniciativa, pero además demuestra una gran actividad económica y comercial en la capital de la provincia, abriendo casi 200 nuevos emprendimientos de diversos tamaños, en un año donde otras provincias cerraron comercios y empresas por el freno de sus economías. La mayoría de los nuevos emprendimientos está vinculada a las startups, la economía del conocimiento, la producción orgánica, y la nueva agricultura sustentable con base en las nuevas tecnologías.

Turismo

Con el castigo a las provincias quitándoles todas las asignaciones no automáticas con el fin de forzar acuerdos individuales por parte de las distintas jurisdicciones, sumado al freno en el motor del gasto público, emergieron otros motores de la economía con mayor protagonismo y que se fueron consolidando. A la par de las exportaciones, el turismo, otro de los pilares provinciales, comenzó a recuperarse con un poder adquisitivo que lentamente dejó de caer, mostrando estabilizaciones mes a mes, que se observan en ventas de supermercados, vehículos 0 km y motocicletas desde mediados de 2024 en adelante.

Los aeropuertos mantuvieron la conexión aérea con Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán alcanzando un total de 124 vuelos semanales entre el aeropuerto de Posadas y el de Iguazú. La provincia recibió a 1.450.000 visitantes y registró cerca de 5 millones de pernoctes. Destinos clásicos como el Parque Nacional Iguazú contabilizaron 1.230.000 ingresos hasta noviembre, consolidándose como el principal atractivo internacional de la provincia.

Las políticas implementadas sostuvieron el crecimiento de la actividad, incluso frente a un contexto político-económico complejo con nación, con una caída promedio en el movimiento turístico. Sin embargo, la provincia logró mantenerse destacándose como un modelo de resiliencia y adaptación. La colaboración entre los sectores público y privado fue clave, con datos como ejemplo más de 30 mil familias dependen directamente del turismo.

Movimiento comercial

Desde el mes de octubre se han incrementado los montos de compras y topes de reintegro en los diferentes Programas de los “Ahora Misiones”, que tuvieron su impacto positivo en ese mismo mes con aumentos del 31% en las ventas bajo estas condiciones. En diciembre las ventas se apalancaron cuando se puso en marcha el Mega Black Friday y el Ahora Fiestas.

La próxima puesta en marcha del depósito fiscal en el Puerto de Posadas permitirá a las pymes misioneras consolidar su carga en origen reduciendo sustancialmente los costos de logística. La habilitación de un depósito de gas natural comprimido GNC a granel que estará a disposición de las empresas misioneras para acceder a este producto sin esperar que el Estado Nacional construya el tan ansiado gasoducto, todo esto propicia la toma de más de $108.000 millones de créditos que están a disposición del sector privado con tasa bonificada del Estado Provincial para líneas de corto y largo plazo. Por otro lado, crédito hipotecario volvió a tener cientos de consultas dada la probable estabilización a la baja de la inflación por la fuerte recesión y disciplinamiento de los salarios, y que se espera movilizará justamente a uno de los sectores más castigados este año.

Lo que no hay que dejar de lado es que los números que demuestran, con aperturas de nuevos hoteles, algunos mercados y supermercados, restaurantes, las vacantes agotadas en el parque industrial, entre otros emprendimientos se dan en una realidad que no fue de la mano con las nuevas ideas de la entrante gestión encabezada por Javier Milei, sino al contrario por una continuidad en la gestión de gobierno a lo largo de estos años, e intentar no dejar a la deriva ningún sector de la economía ni mucho menos a las clases postergadas, la única salida como lo viene haciendo siempre la provincia es seguirá articulando y potenciando al sector privado desde la gestión pública.

Ámbito político

La incipiente aceptación a la reingeniería de la política local: el Blend renovador libertario, un nuevo espacio que se adapta a los nuevos tiempos del país y que busca representar lo que los ciudadanos eligieron en el 2023. El “Blend” podría ser la continuidad del misionerismo para la construcción de un Estado moderno con políticas de desarrollo a largo plazo.

El modelo del Blend Renovador representa a una sociedad multipolar y recolecta un apoyo de la gran mayoría. La transversalidad política surge como una respuesta a la sociedad contemporánea, reconociendo la diversidad social y ofreciendo una aproximación más realista al mundo. La capacidad de integrar diversas corrientes ideológicas y de adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad es un atributo valioso, ya que proporciona una base sólida para la gobernabilidad y la estabilidad.

El Blend Renovador en Misiones ejemplifica esta transversalidad al abrirse a jóvenes independientes de sectores liberales que siguen al presidente Milei, quienes valoran la apertura y las oportunidades de crecimiento que ofrece.

Mientras otras provincias quedaron en la grieta, la Renovación inclinó la balanza hacia el futuro de crecimiento, con un mandato inteligente, y siendo clave para que el país logre el equilibrio fiscal. Esta postura es la que cautiva a los jóvenes libertarios que se suman en masa, todas las semanas, al Blend Renovador, porque ven un espacio abierto donde tienen oportunidades de crecer y llegar a lugares donde pueden tomar decisiones, a diferencia de otros espacios donde se repiten los mismos apellidos y los mismos dirigentes desde hace décadas.

