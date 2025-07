El programa de Gobernación y coordinado por el IPLyC, Mirar Mejor, continúa acercando soluciones oftalmológicas a los vecinos de la provincia. Este miércoles, el destino fue la comuna de Florentino Ameghino, donde más de 60 vecinos accedieron a consultas, diagnósticos, revisiones de la visión y anteojos sin costo para los pacientes.

Desde temprano, esta iniciativa trabajada en conjunto con la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI), generó gran convocatoria de personas, quienes contaron que por primera vez accedieron a un turno oftalmológico.

Alicia Gómez, una de las vecinas que ayudó al operativo, expresó que «hace tiempo que noto que tengo inconvenientes en mi vista y por motivos de distancia y económicos no podía ir hasta Oberá para conseguir turno. Entonces que vengan al municipio está buenísimo y me llevo diagnósticos y anteojos».

Por su parte Ana Gómez contó que “es la primera vez que me hago un control de la vista y si bien no necesito anteojos por ahora, salgo con recomendaciones para cuidar mi visión que las necesito porque estoy estudiando y exijo mucho tiempo de lectura”.

En tanto que Sebastián Bien, otro de los vecinos que acudió a esta iniciativa precisó «hace tiempo que mirar la tele o leer es un problema, se me cansa la vista y me duele la cabeza; dejé pasar mucho tiempo y esto está mal. Vinieron al pueblo y me acercaron una solución, un control de calidad y sé que este diagnóstico y los anteojos me van a cambiar la vida».

Mientras que María Martínez dijo que «me voy feliz con mis nuevos anteojos, voy a poder hacer muchas cosas que no hacía, como leer, algo que siempre disfruté y que por molestias en mi vista no lo hacía. Sin dudas, esto será un cambio significativo en mi vida».

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, afirmó: «El juego responsable permite políticas sociales responsables. Programas como “Mirar Mejor” muestran cómo los recursos bien administrados pueden generar verdadero impacto social. Que un niño pueda ver bien en la escuela, que un adulto mayor recupere nitidez en su día a día: eso es lo que buscamos con cada consulta, cada diagnóstico, cada par de anteojos entregados».

De esta manera, Mirar Mejor ya recorrió 37 municipios misioneros en los últimos meses, donde más de 2700 vecinos y vecinas accedieron a los controles oftalmológicos y se entregaron más de 2500 anteojos que mejoraron la calidad de vida. El martes, esta propuesta arribará a San José.