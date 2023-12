La Albiceleste fue superada ampliamente por el elenco africano, que dominó de principio a fin y se subió al podio del torneo.

La selección argentina cerró su participación en el Mundial Sub 17 en el cruce ante Mali: perdió 3-0 por los tantos de Ibrahim Diarra, Mamadou Doumbia y Hamidou Makalou (uno de los mejores goles del campeonato), en un encuentro por el tercer y cuarto puesto en el que no hubo equivalencias. Se jugó en el estadio Manahan y dirigió el chino Fu Ming.

El arquero Jeremías Florentín, que desactivó los comentarios en su cuenta personal de la red social Instagram después de recibir insultos y reacciones negativas por su labor bajo los tres postes ante el combinado europeo, fue una de las grandes figuras ante Mali. De no haberse destacado, la goleada en contra pudo ser aún más holgada. Diego Placente respaldó al guardameta de Talleres en la previa: “Estuvo bueno que fue visible para que vean y no se olvide la gente de que son chicos. Tienen entre 16 y 17 años, es el momento en el que se pueden equivocar. Por ahí uno no perdona esas cosas, saber que es el momento que tienen que aprender. No se olviden que son chicos y que todo les afecta”.

La Celeste y Blanca había llegado a esta instancia después de ser líder del Grupo D, imponiéndose a rivales como Senegal, Japón y Polonia. En octavos de final, despachó 5-0 a Venezuela seguido de una goleada 3-0 a la Verdeamarela para dar el paso entre los cuatro mejores. El próximo escollo fue Die Mannschaft y, a pesar de haber empatado el trámite en los últimos segundos a través de Ruberto, perdió en los penales por 4-2.

El equipo liderado por Placente estuvo a un paso de disputar su primera final en Copas del Mundo de esta categoría, pero la caída por penales ante Alemania (igualaron 3-3 en los 90 minutos) disipó las ilusiones de uno de los favoritos a llevarse la corona mundial, que buscaba replicar lo hecho en Mayores durante el Mundial de Qatar. La Albiceleste cerró el trío de premiados en tres ocasiones hasta el momento (1991, 1995 y 2003), mientras que terminó en el cuarto lugar en 2001 (edición en la que eliminó a Mali en cuartos y perdió el partido por el tercer y cuarto puesto ante Burkina Faso) y 2013.

En distinta sintonía, Malí clasificó a los octavos de final como segundo del Grupo B, por detrás de España y por delante de Uzbekistán y Canadá. Su victoria por 5-0 frente a México lo catapultó a los cuartos de final, instancia en la que sacó a Marruecos por un escueto 1-0 y viene de perder 2-1 ante Francia en semifinales.

Formaciones:

Argentina: Jeremías Florentín; Dylan Gorosito, Tobías Palacio, Juan Villalba, Octavio Ontivero; Gustavo Albarracín, Mariano Gerez, Valentino Acuña; Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Santiago López. DT: Diego Placente

Mali: Bourama Koné; Issa Traoré, Gaoussou Kone, Baye Coulibaly, Moussa Massire Diop; Hamidou Makalou, Sékou Koné, Ousmane Thiero; Ibrahim Diarra, Mamadou Doumbia y Mahamoud Barry. DT: Soumaila Coulibaly

Árbitro: Fu Ming (China)

VAR: Rob Dieperink (Países Bajos)

Estadio: Manahan

LAS ACTUACIONES DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL SUB 17

· 1985 – Primera ronda

· 1987 – No participó

· 1989 – Cuartos de final

· 1991 – Tercer puesto

· 1993 – Primera ronda

· 1995 – Tercer puesto

· 1997 – Cuartos de final

· 1999 – No participó

· 2001 – Cuarto puesto

· 2003 – Tercer puesto

· 2005 – No participó

· 2007 – Cuartos de final

· 2009 – Octavos de final

· 2011 – Octavos de final

· 2013 – Cuarto puesto

· 2015 – Primera ronda

· 2017 – No participó

· 2019 – Octavos de final

· 2021 – Cancelada por COVID-19

· 2023 – CUARTO PUESTO