Incluye a docentes, fuerzas de seguridad, personal de salud, entes autárquicos y empresas estatales. Será el tercer incremento salarial de 2024. El porcentaje superará al de la inflación de abril. El gobierno provincial mantiene firme el compromiso del consenso con cada sector.

Este lunes, la Provincia anunciará un nuevo incremento salarial. Será para cada sector de la administración pública, esto incluye a docentes, personal de salud, policía, servicio penitenciario. El gobierno mantiene el diálogo y consenso como principal herramienta. Además, comprende como justas las peticiones y sugerencias de los trabajadores misioneros.

Será la tercera actualización salarial que concede en los cinco meses que van de 2024, siempre con fondos provinciales. El porcentaje será mayor al del índice inflacionario de abril.

Ademas, el lunes se abrirá nuevamente la mesa salarial docente. Luego de la misma, se conocerá el incremento salarial que se aplicará a cada sector de la administración central, de las ramas activas y pasivas.

Para el Gobierno misionero, llevar esto a cabo implica el recorte casi total de recursos en la obra pública -hospitales, CAPS, escuelas, comisarías, nuevos caminos-. La medida se da en consonancia con la agenda planteada por Nación, votada ampliamente por los argentinos.

Misiones mantiene la férrea voluntad de ofrecer siempre la mejor alternativa salarial posible. Cuanto mejores sean los sueldos, más fortalecido se verá el círculo de la economía y la recaudación provincial. Por tal motivo, toda la familia misionera se verá beneficiada, incluso, el Estado provincial.

El anuncio que prepara el Gobierno se da en un contexto de caída de la economía y, por consiguiente, la recaudación -de donde en definitiva salen los salarios y las inversiones que realiza el Estado provincial-. Todo vinculado de manera directa a las políticas tomadas por el Estado nacional, donde la Provincia no tiene injerencia alguna.

Diálogo y consenso con el sector docente

En lo que refiere a los trabajadores de la educación, la tierra colorada junto a Chubut, fueron las únicas que no adhirieron en su momento a la hora adicional de clases, denominada Hora 5.

En ese marco y dentro de Misiones, la jornada escolar es de cuatro horas. La duración de la jornada escolar es 27% menor a la del resto del país, por lo que el salario inicial no se puede comparar con el sueldo inicial de otros distritos donde los docentes trabajan una hora más por día.

Cabe recordar que Misiones presentó recursos ante la Suprema Corte para la reposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte de Nación. Además, seguirá firme en esa exigencia en todas las instancias posibles.

Este reclamo de la Provincia no contó con manifestaciones de acompañamiento público por parte de los sectores afectados, a pesar de que la decisión del Gobierno nacional implica una quita directa del 13% del salario de los docentes misioneros. Dichos fondos estaban contemplados por ley debido a la prórroga del presupuesto nacional 2023 para el año 2024.

FOPID, una respuesta inmediata

Con la creación y puesta en funcionamiento del Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID), Misiones fue la primera en responder con un accionar directo. El mismo, cubre por completo la falta del FONID.

Este proceso se da en el marco de una situación económica pocas veces vista en el país. Implica una fuerte caída de los ingresos por coparticipación –que no es más ni menos que dinero de los misioneros administrado por el Estado nacional– y de la recaudación provincial por ingresos brutos en las arcas provinciales. Según fuentes oficiales, el de este año fue el peor marzo recaudatorio de la última década.

A esto, se suma otro agravante a la situación, y es que Misiones es una de las provincias que recibe menor coparticipación, en detrimento de otras que perciben números claramente mayores.

Per cápita, el Gobierno de Misiones recibió en abril $60,72. Si se compara con otras provincias del norte, Formosa recibió un 132,32% más ($141,07 per cápita); Santiago del Estero, un 61,6% más ($98,13 per cápita); Chaco, un 58,84% más ($96,45 per cápita); y Corrientes, un 27,83% más ($77,62 per cápita).

Si la economía se contrae, como en estos largos meses; y además la inflación se mantiene en índices altos, no hay forma real de aumentar los salarios como merecen los trabajadores públicos. De todas formas, el gobierno provincial hizo el esfuerzo y sale con la noticia esperada por los trabajadores: habrá aumento y será superior a la inflación.

