Este fin de semana se jugarán partidos correspondientes a las fechas 5, 6 y 7 de la Liga Posadeña de Handball Indoor en el Polideportivo Municipal Ernesto Finito Gehrmann.

Cronograma de partidos del sábado 18: 12 hs. Tamanduá BC vs. Guatambú (Femenino); 16.20 hs. Virasoro vs. Guatambú (Femenino); 19 hs. Virasoro Tamanduá BC (Masculino); 20.20 hs. Luz y Fuerza vs. Itu Handball (Femenino); y 21.40 hs. Virasoro vs. Deportivo Encarnación (Femenino).

Cronograma de partidos del domingo 19: 9.30 hs. Itu Handball vs. Defensores (Masculino); 11 hs. Gimnasia vs. Virasoro (Masculino); 14 hs. Tamanduá BC vs. Deportivo Encarnación (Femenino); 15.30 hs. Itu Handball vs. Deportivo Encarnación (Masculino); y 17 hs. Gimnasia vs. Tamanduá BC (Masculino).