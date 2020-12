Se trata de Hugo Biga. Está en contra de las retenciones y del mecanismo creado por el Gobierno. Junto a la productora Guadalupe Vivanco y a la ONG Argentina Ayuda, trabajarán para realizar una perforación para proveer de agua a 50 familias en Formosa. La obra comenzó ayer

El viernes de la semana pasada, el Ministerio de Agricultura comenzó a depositar el dinero correspondiente a la devolución de retenciones a la soja. En total se repartirán unos 6.700 millones de pesos (unos 80 millones de dólares al cambio oficial) entre 38 mil productores, que durante el año pasado tuvieron una facturación que no superó los 20 millones de pesos y en la última campaña de la oleaginosa su siembra fue de hasta 400 hectáreas.

Por otro lado, fuentes oficiales también comentaron que el año próximo unos 3.000 productores accederán al beneficio, ya que comercializaron la soja luego del 30 de septiembre último.

Los productores vienen reclamando desde hace tiempo la eliminación de las retenciones, ya que las consideran un impuesto distorsivo. Pero además, expresaron en más de una oportunidad que la devolución de retenciones que ahora está implementando el Gobierno “es insignificante” porque están recuperando solamente una parte de lo que el Estado se lleva en materia impositiva. En la última campaña de soja, detallan, el Estado recaudó en materia de retenciones unos 5.700 millones de dólares y está devolviendo apenas 80 millones de dólares.

En el listado de beneficiarios aparecen ex integrantes de la Mesa de Enlace, como Mario Llambías y Luciano Miguens, el actual presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y otros integrantes de la dirigencia agropecuaria. Todo esto derivó en un debate ético, ya que los ruralistas han sido y son muy críticos con el mecanismo que hoy lleva adelante la administración de Alberto Fernández y que ya implementaron los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

Frente a esto, el Ministerio de Agricultura otorgó días atrás un plazo para renunciar a dicha compensación. Según informaron desde la cartera agropecuaria, solamente un productor decidió rechazar el beneficio. Fue Gabriel Delgado, ex Secretario de Agricultura de la Nación y economista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Pero en los últimos días se conoció la decisión adoptada por Hugo Biga, un productor agropecuario del distrito cordobés de Marcos Juárez, que donará el dinero que cobró en concepto de devolución de retenciones a la ONG Argentina Ayuda, que preside Mónica Gigli y se dedica desde hace tiempo a asistir a los sectores más necesitados. Concretamente, el dinero que entregará Biga permitirá realizar una perforación para proveer de agua a 50 familias de una comunidad Wichi en Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa.

La obra comenzó a realizarse en el día de ayer. Teniendo en cuenta la opinión de los especialistas, la perforación hasta el momento tiene una profundidad de 18 metros, pero la intención es llegar a los 30 metros, que sería el lugar donde se encontraría agua apta para el consumo humano.

El productor cordobés, en diálogo con Infobae, no quiso dar precisiones sobre el dinero que donó: “No estoy de acuerdo con la devolución de retenciones, ya que al haber compensaciones significa que estamos acordando con las retenciones y no es así. Tomé la decisión con ese dinero de hacer una donación, ya que el Estado no hace mas que sacarnos recursos y luego no cumple con esas pequeñas cosas que se deben hacer”.

Y agregó: “La idea que tenemos es hacer una perforación para darle agua al pueblo wichi de Ingeniero Juárez. Tanto dinero que nos sacan de retenciones para que nunca llegue nada de lo que corresponde. Esa gente no tiene agua, toma agua de los charcos. Si la plata alcanza, alcanza. Y si no pondré lo que falte”.