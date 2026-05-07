La compañía había informado que el cuerpo de la víctima había bajado en la isla Santa Elena junto a su esposa. En las últimas horas, reconocieron que pasajeros de al menos 12 nacionalidades diferentes también descendieron en ese lugar.



El anuncio quedó grabado por un pasajero turco y se hizo viral. (Foto: captura de video/AFP).

La alarma mundial se encendió tras la confirmación de un brote de hantavirus a bordo del crucero de expedición MV Hondius, que zarpó de Ushuaia y tiene previsto en los próximos días desembarcar en Tenerife.

En un video que se hizo viral, se puede ver al capitán anunciando la muerte de un turista neerlandés de 70 años a los demás pasajeros y la tripulación en el salón principal del crucero de lujo.

Más de 30 pasajeros bajaron en una isla del Atlántico tras la primera muerte por hantavirus y no fueron monitoreados

La empresa dueña del crucero reconoció que más de 30 pasajeros bajaron en una isla del Atlántico Sur tras la primera muerte por hantavirus y no les hicieron ningún seguimiento.

La noticia generó preocupación de que el virus pudiera propagarse a medida que los viajeros regresaban a casa, aunque los expertos dicen que el riesgo para la población general se considera bajo.

La compañía había dicho previamente que el cuerpo del holandés que murió el 11 de abril fue bajado del barco en la remota isla del Atlántico Sur de Santa Elena el 24 de abril, cuando su esposa también desembarcó. Ella viajó en avión a Sudáfrica al día siguiente y murió allí.

La compañía dijo este jueves que 29 pasajeros abandonaron el barco en Santa Elena, mientras que el Ministerio holandés de Exteriores situó la cifra en alrededor de 40. La compañía no había reconocido previamente que otras decenas de personas hubieran desembarcado en ese momento.

Las personas que abandonaron el barco para regresar a sus países de origen eran de al menos 12 nacionalidades diferentes, dijo la compañía, Oceanwide Expeditions. Dijo que también había dos personas cuyas nacionalidades eran desconocidas.

Llega a Países Bajos el tercer evacuado desde el crucero con hantavirus

El tercer pasajero evacuado del crucero MV Hondius sospechoso de estar contagiado por el brote de hantavirus llegó a Países Bajos en un segundo avión medicalizado, que había partido el miércoles de Cabo Verde, pero que tuvo que realizar una parada en Gran Canaria para solucionar un fallo en el soporte médico.

El avión aterrizó en el aeropuerto de Schiphol pasadas las 9.00 hora local (7.00 GMT), donde lo estaban esperando varias ambulancias, según informó la agencia holandesa ANP.

Dos personas que estuvieron en el crucero se autoaíslan en el Reino Unido

Dos británicos que regresaron al Reino Unido tras estar a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote letal de hantavirus, se han autoaislado, pero ninguno presenta síntomas de infección, según ha revelado la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA, por sus siglas en inglés).

Los dos dejaron el crucero a finales del pasado abril en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, y volaron hacia el Reino Unido desde Johannesburgo, según la UKHSA, que ha indicado que estas dos personas se pusieron en contacto con las autoridades sanitarias británicas en cuanto se enteraron del brote en el MV Hondius.

Singapur aisló a dos residentes que estaban a bordo del crucero con hantavirus

El gobierno de Singapur informó este jueves que aisló a dos residentes de la isla, de 65 y 67 años de edad, que estaban a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, e indicó que se les ha hecho pruebas y se esperan los resultados.

Según informó la Agencia de Enfermedades Infecciosas (CDA, por sus siglas en inglés) de la isla, las autoridades de la ciudad-Estado fueron notificadas el 4 y 5 de mayo sobre los dos hombres, un singapurense y un residente permanente de la isla -de nacionalidad no especificada-, quienes han sido aislados en un hospital especializado.

Dos pacientes con hantavirus abandonaron Islas Canarias en un segundo avión

Dos pacientes sintómáticos de hantavirus que fueron evacuados del crucero MV Hondius por un avión ambulancia abandonaron el aeropuerto de la isla atlántica española de Gran Canaria con destino a Países Bajos en otro aparato, debido a los problemas que sufría el suyo.

Según confirmaron fuentes del Ministerio español de Sanidad, esas dos personas han sido transbordadas de un avión medicalizado a otro conforme a los protocolos y en coordinación con las autoridades.

El primer aparato, que había partido de Cabo Verde, despegó luego de Gran Canaria solo con los tripulantes a bordo y con destino a Valencia (este peninsular español), donde repostó para seguir vuelo a Róterdam (Países Bajos).

La escala de estos dos pacientes en Canarias no estaba prevista. El plan de vuelo era dirigirse a Ámsterdam desde la capital de Cabo Verde, con parada previa en Marrakech (Marruecos) para repostar combustible.

Sin embargo, las autoridades marroquíes no le dieron permiso para aterrizar y tuvo que desviarse a Gran Canaria, donde la tripulación reportó una avería eléctrica del sistema de soporte médico de uno de los pacientes, que era necesario reparar. Esto demoró varias horas su salida.

EE.UU. asegura que el riesgo de hantavirus para sus ciudadanos es «muy bajo»

La autoridad sanitaria de Estados Unidos afirmó que el riesgo para la población estadounidense por la situación del hantavirus es «muy bajo» y aseguró que ya coordina acciones con autoridades nacionales e internacionales.

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Jay Bhattacharya, indicó en un mensaje publicado en X que la agencia comenzó a coordinar con socios nacionales e internacionales «tan pronto» fue notificada de una situación de hantavirus en el crucero M/V Hondius.