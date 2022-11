El defensor central anunció que dejará la práctica profesional en el compromiso amistoso de River Plate ante el Betis de España

River Plate le pondrá hoy punto final al brillante ciclo del entrenador Marcelo Gallardo en un partido en Mendoza ante el Betis, de España, en el marco del Triangular Internacional que se completa con Colo-Colo de Chile, y que los de Núñez obtendrán si superan a los andaluces. El encuentro entre millonarios y béticos se jugará a partir de las 17 en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, y será televisado por la plataforma Star+.

Más allá de la despedida al Muñeco, también habrá espacio para la nostalgia, dado que Javier Pinola anunció que el duelo será su último compromiso como profesional con la camiseta de La Banda. “He disfrutado muchísimo. Tal vez a mi manera, concentrándome mucho para poder estar a la altura. Hasta acá llegué, con 39 años pude terminar mi carrera en el club que quise jugar toda mi vida. Los más íntimos saben lo que quería de chiquito. Me llevo el cariño de todos los compañeros que he tenido a lo largo de todos estos años. Con estos chicos, he aprendido muchísimo, porque uno siempre sigue aprendiendo”, dijo en diálogo con ESPN en la previa del choque. Y agregó: “He intentado manejarme siempre con respeto, con los valores que me han inculcado. Estoy orgulloso de las cosas que he logrado y muy agradecido a mi familia y mis amigos que me acompañaron a mi lado durante todo este tiempo”.

“Siempre amé y seguiré amando al fútbol. Fueron casi 22 años de carrera que he vivido. Pasó volando. Y eso se lo dije a los chicos, porque tienen que disfrutar de cada momento. Me voy feliz, porque he logrado mucho más de lo que he perdido”, completó.

Además de dejar en claro que los momentos más lindos de su carrera fueron muchos: “Sería injusto enumerarlos, pero Madrid, mi etapa en Alemania, el día que debuté en Primera… Son mucho”. Finalmente, el defensor central remarcó que aún no resolvió si se sumará al cuerpo técnico de Martín Demichelis, dado que “este es el tiempo de disfrutar”. “Mañana se verá cómo sigo”, concluyó.

Por su parte, la entidad de Núñez le dedicó un sentido mensaje en sus canales oficiales de las redes sociales. “Después de defender nuestros colores por más de cinco años en los que obtuvo ocho títulos, Javier Pinola anunció el final de su gran carrera como futbolista profesional ¡Gracias por todo y lo mejor en tu nueva etapa, Javier!”, se leyó en la cuenta de Twitter del club.

El árbitro será el argentino Patricio Loustau, quien también se despedirá de la actividad a los 47 años, según lo anunció en la semana. El certamen internacional de carácter amistoso comenzó el miércoles pasado con la victoria que obtuvo River sobre Colo-Colo por 4 a 3 en el estadio Sausalito, en la ciudad chilena de Viña del Mar, de manera que si obtiene un triunfo sobre el Betis, el equipo del “Muñeco” Gallardo se quedará con el trofeo en disputa.

En el caso de que se dé otro resultado que no sea un triunfo, el Triangular Internacional se definirá el miércoles próximo con el partido que animarán Colo-Colo y Betis, en la balnearia Viña del Mar.

El encuentro en Mendoza tendrá una alta carga emotiva para los riverplatenses, puesto que Gallardo concluirá su etapa como entrenador del club luego de ocho años y medio en los que conquistó 14 títulos y lideró el ciclo más importante de la historia en el plano internacional.