La alianza entre el Estado y el sector privado para impulsar el desarrollo económico es fundamental para la provincia. El Programa Ahora Pymes es ejemplo de ello.

El papel del Estado no se limita únicamente a medidas defensivas, paliativas. El rol estatal debe ser el de proponer, impulsar un desarrollo económico en alianza con el sector privado. Veamos el caso del Programa Ahora Pymes.

Esta semana se lanzó una herramienta financiera para dinamizar el entramado empresarial misionero. Con financiamiento de hasta 10 millones de pesos en 12 cuotas sin interés, se orienta especialmente a operaciones entre pymes misioneras que buscan invertir y crecer. La medida es resultado de una alianza estratégica con el Banco Macro y muestra cómo la política pública puede generar condiciones favorables para el desarrollo privado sin resignar el rol del Estado.

Otra iniciativa que continúa con la misión dinamizadora de la economía misionera es la prórroga anunciada esta semana por el gobernador Hugo Passalacqua de dos líneas de crédito: una de corto plazo para capital de trabajo y otra de inversión tecnológica, ambas con tasas bonificadas que bajan significativamente el costo financiero para emprendedores y empresas. Entre enero y junio ya se canalizaron más de $12.500 millones en préstamos. El efecto inmediato de este flujo financiero es el sostenimiento del empleo en este momento particular del país, el impulso a la producción, así como la generación de un lazo de confianza entre el sector privado y el Estado provincial.

Finalmente, otro ejemplo que podemos citar es la confirmación de la edición número 15 del Black Friday en la capital misionera, del 31 de julio al 3 de agosto. El evento ya está instalado en la sociedad posadeña, así como en los comerciantes debido a que combina el consumo, el turismo y el entretenimiento. Promociones, cuotas sin interés, publicidad, apoyo institucional, son los elementos que se aprecian en esta sinergia público-privada. Además, el Black Friday no solo es un espacio para motorizar y reactivar el comercio e incrementar las ventas, sino que fortalece el vínculo entre los comerciantes y la sociedad.

Estos tres ejemplos tienen varias diferencias entre sí, pero un mismo hilo conductor: existe otro camino distinto al de la crueldad, al del desentendimiento, al del sálvese quien pueda. Es posible la eficiencia, las cuentas ordenadas, escuchar en lugar de insultar.

La honestidad es fundamental, el Estado misionero no promete imposibles. Menos en este contexto donde el gobierno nacional tiene como único objetivo sostener el tipo de cambio para controlar la inflación, a como dé lugar. Llevándose puesto todo a su paso. No existe planificación alguna, se combina la retirada de diversos ámbitos, la transferencia de funciones a las provincias sin sus respectivos recursos.

El modelo cruje en sus propios términos, nadie que conozca mínimamente a Toto Caputo exigiría algo distinto a lo que viene realizando o a lo hecho durante el gobierno de Mauricio Macri.

La apertura importadora indiscriminada, también sin ningún tipo de planificación afectó fuertemente a las economías regionales. El mensaje es “si no les rinde hagan otra cosa, reconviértanse”. La afectación incluye la actividad propiamente dicha y las fuentes de empleos.

El superávit fiscal se transformó en déficit -en junio fue de $1.019.024 millones. Si se consideran los compromisos de deuda, el desbalance financiero alcanza los $2.743.781 millones, según la oficina de Presupuesto del Congreso-, el gobierno interviene fuertemente en el mercado de dólar futuro -está operando en 1.600 pesos en junio de 2026- para contener el tipo de cambio, la inversión extranjera no existe -¿alguien recuerda el RIGI?-, quiebran empresas de sectores que podrían considerarse de los pocos rentables como el agro o la energía -con Los Grobo como caso emblemático-, las multinacionales lenta pero constantemente se retiran del país. A esto debe sumársele la economía real que no se recupera, con salarios y jubilaciones por el piso, paritarias pisadas. En el horizonte no se divisa nada distinto.

Es importante detallar el contexto nacional en que Misiones encara su desarrollo autónomo, cuando se enumeran diferentes aspectos se observa que la tarea es titánica. En esta columna nos ocupamos de aspectos económicos, pero al mismo tiempo la provincia no descuida la inversión en salud, seguridad, educación. Todo con recursos propios.

La ventaja que tiene Misiones con respecto a otras jurisdicciones es que ha elegido el camino soberano hace tiempo, no es fruto de una decisión tomada a las apuradas por alguna coyuntura específica.