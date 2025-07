El Vicegobernador de Misiones destacó el carácter integral, equitativo y estratégico del sistema de salud misionero.

El vicegobernador de Misiones Lucas Romero Spinelli destacó el carácter integral, equitativo y estratégico del sistema de salud misionero, al que definió como una política de Estado con fuerte anclaje territorial y planificación a largo plazo. En sus declaraciones, realizadas a través de la red social X, enfatizó el compromiso de la Provincia para sostener y fortalecer una red sanitaria que atiende a todos los habitantes, sin distinciones.

“Hoy nuestro sistema sanitario está presente en todo el mapa provincial y avanza cada día para dar respuestas eficaces y accesibles a los misioneros”, señaló Spinelli. Remarcó que esa presencia es fruto de años de inversión pública, formación de profesionales y desarrollo tecnológico aplicado a la atención médica.

El Vicegobernador subrayó que el crecimiento en la demanda de servicios no es una sorpresa, sino una consecuencia de múltiples factores. “Este año se atendieron 100.000 consultas más que en el mismo período de 2024”, indicó, y explicó que este aumento se debe a la confianza de los ciudadanos en el sistema público, pero también a un fenómeno que no puede ignorarse: “Muchos vienen desde empresas de medicina prepaga cuyo costo ya no pueden afrontar, como correlato de las políticas de ajuste aplicadas a nivel nacional”.

Este cambio de escenario incrementa la responsabilidad del Estado para absorber la demanda sin comprometer la calidad. “Tenemos que garantizar que el sistema siga funcionando con la misma eficiencia”, sostuvo.

365 Centros de Atención Primaria de la Salud

Una de las claves de ese funcionamiento, detalló, está en la organización en niveles de complejidad: desde los 365 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en toda la provincia, hasta los hospitales intermedios y de alta complejidad. “Cuando una persona puede resolver una consulta general en su CAPS más cercano, no solo ahorra tiempo y esfuerzo: también permite que los hospitales más complejos concentren su capacidad en quienes realmente lo necesitan”.

Este modelo escalonado, dijo, no es casual, sino fruto de una planificación que prioriza la equidad territorial y el uso inteligente de los recursos. En ese sentido, mencionó que la infraestructura sanitaria de Misiones se sostiene gracias a una inversión pública constante: “Destinamos recursos a la infraestructura, al equipamiento, a la formación del recurso humano y a la tecnología aplicada a la atención médica”.

Ante quienes cuestionan los impuestos que financian el sistema de salud público, fue contundente: “Pedile que te proponga, con responsabilidad y precisión, cómo financiaría entonces los 365 CAPS de toda la provincia, sus hospitales de niveles I y II, el hospital Madariaga, el de Pediatría ‘Dr. Barreyro’, el Materno Neonatal, el Instituto Misionero del Cáncer, el Instituto de Genética Humana y el Laboratorio de Alta Complejidad, entre otros”.

Finalmente, reafirmó el compromiso de su gestión con el fortalecimiento del sistema: “Nosotros vamos a seguir trabajando y administrando recursos para fortalecer cada eslabón de esta red provincial que cuida, contiene y abraza a su gente”.