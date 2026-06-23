22/06/2026 General

Las tareas incluyen eliminación de criaderos, descacharrado, fumigación focal y concientización, con el objetivo de reducir la proliferación del mosquito transmisor.

La Municipalidad de Posadas continúa desarrollando operativos integrales de prevención contra el dengue en diversos sectores de la ciudad. Los equipos municipales recorren los barrios para realizar tareas de descacharrado, eliminación de recipientes en desuso y fumigación focal, además de brindar recomendaciones a los vecinos sobre las medidas necesarias para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Las intervenciones se complementan con campañas de sensibilización y acciones coordinadas con distintas áreas, fortaleciendo una estrategia sostenida de vigilancia y cuidado de la salud pública. Desde el Municipio recuerdan que la principal medida preventiva sigue siendo mantener los patios limpios y eliminar cualquier elemento capaz de acumular agua.

-Lunes 22

Turno mañana: Altos de Bella Vista

Turno tarde: Bº Latinoamérica

-Martes 23

Turno mañana: CH 11, CH 12

Turno tarde: CH 101

-Miércoles 24

Turno mañana: Colonia Aeroparque

Turno tarde: Bº San Lorenzo

-Jueves 25

Turno mañana: Prosol II

Turno tarde: Bº San Lorenzo

-Viernes 26

Turno mañana y tarde: Itaembé Guazú