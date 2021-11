Desde el Servicio de Rehabilitación del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan sobre afasia y el tratamiento integral que llevan adelante en el Centro Asistencial para la recuperación de los pacientes.

En este sentido, la fonoaudióloga, Lic. Alicia Amarilla (M0023), explicó qué es la afasia. “Es un trastorno del lenguaje adquirido, es decir que no es de nacimiento, consecuencia, en la mayoría de los casos, por Accidentes Cerebrovasculares ACV, por traumatismo craneoencefálico o enfermedades infecciosas del cerebro, que provocan una lesión en las áreas del lenguaje”.

Al tiempo que, agregó que la patología se manifiesta en grados variables, “ la persona puede tener dificultad para acceder a una palabra, dificultad para expresar frases o oraciones, dificultades para comprender el mensaje”.

Por lo que comentó, “lo principal es que nuestros pacientes conozcan a fondo qué es la afasia”.

Asimismo continuó describiendo las características de la enfermedad “muchas veces se acompaña con dificultades del código lectoescrito, por ende toda la rehabilitación abarca no sólo lo verbal sino también lo lectoescrito y la comunicación no verbal”.

También, precisó cuál es el alcance de la atención que realizan “cuando llega el paciente al Hospital Escuela, hacemos rehabilitación neurocognitiva y neurolingüistica, porque el dominio del lenguaje está íntimamente relacionado con las otras funciones cerebrales, ejecutivas, memoria, atención, percepción, por lo que tratamos con las psicopedagógas de concretar un trabajo en conjunto”.

Otro dato que la Profesional precisó fue las instancias de las atenciones, son individuales y grupales “hoy en día los pacientes que llegan a término una rehabilitación individual pasan a estos espacios grupales que favorecen la comunicación”.

Mientras que la Psicopedagoga, del Servicio de Rehabilitación, Lic. Marcela Paredes, informó que en se están realizando actualmente 5 talleres, en tres de ellos, participan personas que tienen dificultad principal, en el área del lenguaje, algunos son casos de afasia otros dificultades de afluencia.

Experiencia de pacientes con afasia

Alicia, es una paciente que tuvo un accidente cerebro vascular ACV, quedando con secuelas de afasia, comenzó su tratamiento en el Hospital en el mes de marzo. “Hoy hablo bien, al principio no podía, en casa se enojaban, porque no me salían las palabras, pero después que vine acá con la paciencia que tiene la Dra. me fue sacando todo, ahora me acuerdo que es el tomate, lo que comemos en el almuerzo, yo fui evolucionando gracias a la instrucción de la Dra.

Al tiempo que compartió qué necesita una persona con afasia. “Necesito que el que se comunique conmigo me espere, tenga paciencia y me de alguna ayuda porque me cuesta mucho comunicarme”.

José Luis, es otro paciente del Hospital Escuela con afasia, el tuvo un accidente de tránsito, “con la atención en el Hospital mejoré un montón, quiero venir siempre, de mi parte estoy mucho mejor, la Dra. nos muestra dibujos y nos hace trabajar la cabeza para recordar las cosas”.