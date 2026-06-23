La actividad forma parte del esquema impulsado por el gobernador Hugo Passalacqua para acercar las distintas áreas del Estado a los municipios y coordinar acciones vinculadas a proyectos, servicios y demandas locales.

El Gobierno de Misiones llevará adelante este miércoles una nueva jornada de trabajo territorial entre funcionarios provinciales e intendentes de distintos municipios, encuentro que se realizará desde las 9:30 en la sede de Caul Eventos, en 25 de Mayo.

La iniciativa, que es articulada por el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, apunta a fortalecer la vinculación directa entre la Provincia y los municipios, generando espacios de intercambio para abordar necesidades, proyectos y prioridades de cada localidad.

Se trata de la segunda reunión de estas características que se desarrolla en el interior provincial. La primera tuvo lugar el pasado 3 de junio en Montecarlo, donde participaron intendentes de la zona Centro-Norte y se puso en marcha una modalidad de trabajo basada en mesas rotativas entre funcionarios y representantes municipales.

Durante la jornada participarán autoridades de áreas como Ecología, Agro, Gobierno, Industria, Cultura, Deportes, Turismo, Vialidad, Imas, Educación, Iprodha, además de Salud, Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones.

Los municipios convocados para esta ocasión son El Soberbio, Alba Posse, Campo Ramón, Campo Viera, Campo Grande, Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle, Salto Encantado, San Vicente, Panambí, 25 de Mayo, Alberdi, Alvear, Aurora, Los Helechos y Ameghino.

La dinámica prevista contempla mesas de trabajo rotativas, permitiendo que cada municipio pueda plantear de manera directa sus inquietudes y avanzar en gestiones específicas con las distintas áreas del Ejecutivo provincial.

Desde el Gobierno señalaron que este esquema continuará replicándose en otras regiones de Misiones con el objetivo de consolidar una agenda de trabajo conjunta y fortalecer el desarrollo territorial a través de una mayor articulación institucional.