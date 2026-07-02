El equipo norteamericano se medirá con Bélgica, que se impuso ante Senegal en la prórroga.

Estados Unidos mantuvo su buen nivel en el Mundial 2026 y derrotó a Bosnia por 2-0, en un partido en el que gozó de una gran efectividad, para clasificarse a los octavos de final.

El primer gol convertido en un partido que se disputó en el Levi’s Stadium de California fue obra del delantero Folarin Balogun, con un disparo bajo a los 44 minutos de la primera etapa, mientras que el volante Malik Tillman sentenció el triunfo a los 36 del segundo tiempo.

Además, el local terminó el partido con 10 hombres y sufrirá una gran pérdida de cara a la próxima instancia, ya que el delantero Folarin Balogun recibió una tarjeta roja directa a los 18 minutos del complemento.

El triunfo clasifica a la selección del DT argentino Mauricio Pochettino a los octavos de final, instancia que no supera desde el Mundial de Corea-Japón 2002 y en la que se deberá medir con Bélgica, el lunes 6 de julio a las 21:00 (horario argentino).

La primera llegada del partido fue de Bosnia, a los nueve minutos, con un remate con el empeine del delantero Ermedin Demirovic, que salió centrado y fue despejado por el arquero Matt Freese, que dio rebote en un remate a la altura de su pecho.

Un minuto después, el enganche Kerim Alajbegovic buscó sorprender con un intento de córner olímpico al segundo palo, pero el guardameta estadounidense pudo volver sobre sus pasos y desviarlo.

Estados Unidos tuvo su primer acercamiento a los 14 minutos, con un centro atrás desde la derecha del lateral Antonee Robinson para el remate de primera del delantero Folarin Balogun, cuyo disparo salió muy desviado.

Tres minutos después, un centro desde el costado derecho del volante Weston McKennie fue descolgado por el arquero Nikola Vasilj, con un rebote que Robinson llevó por delante y no pudo empujar contra la red.

Estados Unidos abrió el marcador a los 44 minutos de la primera parte por medio de su goleador, Folarin Balogun, que recibió un pase filtrado en la puerta del área grande y sacó un zurdazo bajo, que pasó entre las piernas de Vasilj y subió al marcador.

En el séptimo y último minuto de adición, un centro de primera del carrilero Sergino Dest habilitó el disparo de Balogun, que tuvo que rematar incómodo desde el área chica y vio cómo su disparo daba en el travesaño antes de irse desviado.

El conjunto norteamericano se quedó con 10 hombres y perdió a su mejor jugador a los 18 minutos del segundo tiempo, luego de una dura infracción del goleador Folarin Balogun, que pisó el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic.

Dos minutos más tarde, un centro llegó al área estadounidense para el disparo de volea de Demirovic, que salió a las manos de Freese.

El equipo que dirige Mauricio Pochettino sentenció un partido que se le pudo haber complicado a los 36 minutos de la segunda mitad, con un tiro libre colocado por el mediocampista Malik Tillman al palo derecho de Nikola Vasilj, de floja reacción, para el 2-0 final.

Ya en el primer minuto de adición, Alajbegovic trasladó por el costado izquierdo del área grande, cerrándose contra la misma, y buscó un remate potente al segundo palo, que se fue muy cerca del caño.

Cuando iban siete minutos de tiempo agregado, un gran remate lejano del volante Ermin Mahmic salió rasante y con potencia, aunque el efecto lo fue alejando del arco rival.

Síntesis del partido:

Mundial 2026.

Dieciseisavos de final.

Estados Unidos 2 – 0 Bosnia y Herzegovina.

Estadio: Levi’s Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

VAR: Juan Soto (Venezuela).

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams; Sergino Dest, Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Tarik Muharemovic; Amar Dedic, Armin Gigovic, Ivan Sunjic, Sead Kolasinac; Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko, Ermedin Demirovic. DT: Sergej Barbarez.

Gol en el primer tiempo: 44m. Folarin Balogun (EU).

Gol en el segundo tiempo: 36m. Malik Tillman (EU).

Cambios en el segundo tiempo: 6m Ermin Mahmic por Dzeko (BH), Benjamin Tahirovic por Sunjic (BH) y Esmir Bajraktarevic (B) por Gigovic (BH), 29m Amar Memic por Katic (BH) y Haris Tabakovic por Kolasinac (BH), 43m Sebastian Berhalter por Dest (EU) y Ricardo Pepi por Pulisic (EU), 49m Giovanni Reyna por McKennie (EU).

Incidencia en el segundo tiempo: 18m expulsado Balogun (E).

NA / © Foto de portada: Getty