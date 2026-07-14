La provincia podría acumular entre 100 y 120 milímetros de lluvia en las próximas semanas. Antes, se espera un marcado ascenso de las temperaturas, con máximas que rondarán los 31°C.

La segunda quincena de julio podría traer un cambio importante en las condiciones del tiempo en Misiones. De acuerdo con las últimas proyecciones difundidas por el sitio especializado Pronóstico del Litoral, los modelos meteorológicos indican que el mayor volumen de precipitaciones se concentraría sobre Misiones, Corrientes, el este de Chaco y el sur de Brasil.

Según el informe, durante la tercera y cuarta semana del mes aumentará la frecuencia de jornadas con lluvias en la provincia. En ese contexto, los modelos prevén acumulados de entre 100 y 120 milímetros para Misiones.

En tanto, para Corrientes se estiman precipitaciones de entre 150 y 200 milímetros, mientras que en el área de Resistencia, Chaco, podrían registrarse entre 80 y 100 milímetros. En Formosa, en cambio, las lluvias serían mucho más escasas, con acumulados previstos de entre 30 y 50 milímetros.

No obstante, desde el sitio especializado aclararon que se trata de proyecciones de mediano plazo y que podrían modificarse en los próximos días, desplazando el núcleo de las precipitaciones hacia zonas más al norte.